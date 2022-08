Эминем залил на стриминги сборник своих хитов Curtain Call 2. В него вошли 34 песни, выпущенные с 2005 года. Среди них Love the Way You Lie и The Monster с Рианной, Crack a Bottle с 50 Cent и Dr. Dre, а также более поздние релизы, такие как Godzilla.

На пластинке появился и не изданный ранее трек Is This Love (09), записанный Эминемом с 50 Cent. Предположительно, его спродюсировал Dr. Dre.



Источник: daily.afisha.ru