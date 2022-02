Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Dr. Dre и Мэри Джей Блайдж выступили в перерыве Супербоула

Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Dr. Dre и Мэри Джей Блайдж выступили в перерыве финального матча чемпионата NFL, который состоялся на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.

Шоу началось с выступления Снупа Догга и Dr. Dre на крыше белого здания. После их песни California Love камера переместилась на нижний этаж постройки, где вверх ногами висел неожиданный гость — 50 Cent. Появление рэпера таким образом стало отсылкой к видеоклипу на его хит-сингл In Da Club.

После выступления артиста на крышу вышла Блайдж с треком No more time, а за ней Ламар с песней Alright. После этого часть стены белого здания разрушилась и появился Эминем с хитом Lose Yourself.

В конце шоу Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Dr. Dre, 50 Cent и Мэри Джей Блайдж совместно исполнили трек Still D.R.E.

Посмотреть полное шоу можно здесь.

Источник: daily.afisha.ru