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Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Dr. Dre и Мэри Джей Блайдж выступили в перерыве Супербоула
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Сегодня в 09:13

Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Dr. Dre и Мэри Джей Блайдж выступили в перерыве Супербоула

Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Dr. Dre и Мэри Джей Блайдж выступили в перерыве финального матча чемпионата NFL, который состоялся на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.

Шоу началось с выступления Снупа Догга и Dr. Dre на крыше белого здания. После их песни California Love камера переместилась на нижний этаж постройки, где вверх ногами висел неожиданный гость — 50 Cent. Появление рэпера таким образом стало отсылкой к видеоклипу на его хит-сингл In Da Club.

После выступления артиста на крышу вышла Блайдж с треком No more time, а за ней Ламар с песней Alright. После этого часть стены белого здания разрушилась и появился Эминем с хитом Lose Yourself.

В конце шоу Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Dr. Dre, 50 Cent и Мэри Джей Блайдж совместно исполнили трек Still D.R.E.

Посмотреть полное шоу можно здесь.

Источник: daily.afisha.ru

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#спорт #сша #эминем #снуппдогг #супербоул
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