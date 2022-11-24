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Эминем появился на обложке нового комикса про Человека-паука
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Сегодня в 10:39

Эминем появился на обложке нового комикса про Человека-паука

Эминем появился на обложке комикса Amazing Spider-Man #1 (Legacy #895).

На ней рэпер и Человек-паук батлятся друг с другом, повторяя финальную сцену из «Восьмой мили». В толпе зрителей можно заметить и других персонажей вселенной «Марвел». Среди них — Майлз Моралес, Сорвиголова, Черная Пантера, Люк Кейдж и Гвен-паук.

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Релиз Amazing Spider-Man #1 (Legacy #895) состоялся еще в апреле. Вариант с новой обложкой выходит ограниченным тиражом. На сайте Eminem.com для покупки доступно только 5000 копий, еще 1000 появятся на TheHaul.com 29 ноября.

Источник: daily.afisha.ru

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#комиксы #marvel #эминем #человекпаук #обложка
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