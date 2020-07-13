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Эминем и Кид Кади стали супергероями
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Сегодня в 11:11

Эминем и Кид Кади стали супергероями

Кид Кади и Эминем выпустили совместный трек под названием The Adventures of Moon Man & Slim Shady. В песне рэперы упоминают о нынешнем состоянии Америки и полицейском произволе в США, а в сопроводительном видео предстают в образе рисованных супергероев. Эминем также выступил одним из продюсеров трека.



Предположительно, композиция может войти в грядущий студийный альбом Кида Кади Entergalactic, релиз которого ожидается в этом году.

Источник: intermedia.ru

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#эминем #новыйклип #кидкади
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