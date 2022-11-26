«Эмили в Париже», «Сплетница» и еще 18 новинок на стриминговых площадках в декабре

Собрали подборку самых ожидаемых новинок на стриминговых площадках, которые стоит посмотреть в декабре.
Фильмы
«Неувольняемый»
Стриминговый сервис: «Кинопоиск», Okko
Дата выхода: 1 декабря
Главный герой обожает свою несложную работу, но его отправляют в опасную командировку, чтобы заставить уволиться. Комедия рассказывает, как выйти из зоны комфорта.
«Дарби и мертвецы»
Стриминговый сервис: Hulu
Дата выхода: 2 декабря
Это беззаботная комедия о привидениях и школьниках. Дарби Харпер обретает способность видеть мертвых людей, отгораживается от своих одноклассников и предпочитает проводить время, консультируя одиноких духов.
«Матильда»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата выхода: 2 декабря
«Матильда» — фильм, снятый по мотивам одноименной сказки Роальда Даля. Маленькая девочка обнаруживает у себя скрытые способности, при помощи которых она противостоит родителям и директору школы.
«Освобождение»
Стриминговый сервис: Apple Originals
Дата выхода: 9 декабря
Фильм, где главную роль исполнит Уилл Смит, вдохновлен реальными событиями из жизни человека. Раб по имени Питер готов на все ради своей семьи и свободы. Он решает бежать от своих угнетателей, чтобы вернуться домой.
«Что-то от Тиффани»
Стриминговый сервис: Amazon Prime video
Дата выхода: 9 декабря
Ничто не сравнится с волшебством и атмосферой рождественских каникул в Нью-Йорке, где улицы светятся горящими огоньками, а особенная коробочка от Тиффани способна изменить ход жизни человека.
«Пиноккио Гильермо дель Торо»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата выхода: 9 декабря
«Пиноккио» — анимационный мюзикл оскароносного режиссера Гильермо дель Торо. Это новая интерпретация классической истории об ожившей деревянной кукле.
Grails: When Sneakers Changed the Gam
Стриминговый сервис: Hulu
Дата выхода: 14 декабря
Оладжувон Аджанаку и Эрл Купер помогли колледжу Морхаус провести чемпионат меньшинств PGA 2010 года. Вместе они создали кроссовки, которые навсегда повлияют на игру как на трассе, так и вне ее.
«Няня»
Стриминговый сервис: Amazon Prime video
Дата выхода: 16 декабря
В психологическом хорроре Аиша, недавно эмигрировавшая из Сенегала, нанята для ухода за дочерью богатой пары, живущей в Нью-Йорке. Преследуемая отсутствием маленького сына, которого она оставила, Аиша надеется, что ее новая работа даст ей возможность привезти его в США, но ее все больше беспокоит изменчивая семейная жизнь.
«Достать ножи: Стеклянная луковица»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата выхода: 23 декабря
Всемирно известный детектив Бенуа Бланк отправляется в Грецию, чтобы раскрыть тайну одного миллиардера и его эксцентричного окружения.
«Белый шум»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата выхода: 30 декабря
«Белый шум» снят по мотивам одноименного сатирического романа, написанного Доном Делилло в 1985 году. История рассказывает о Джеке Глэдни. Профессор работает в университете Колледж-на-Холме и изучает историю. Все меняется, когда рядом с его городом происходит железнодорожная авария.
Сериалы
«Сплетница», 2 сезон
Стриминговый сервис: HBO Max
Дата выхода: 1 декабря
Во втором сезоне популярного сериала вернется Джорджина, а Жюльену предстоит много работать, чтобы сохранить свой социальный статус после скандала отца.
«Улица Светлячков», 2 сезон
Стриминговый сервис: Netflix
Дата выхода: 2 декабря
Второй сезон романтической драмы на основе бестселлера Кристин Ханны с Кэтрин Хайгл и Сара Чок в ролях двух неразлучных подруг.
«Медленные лошади»
Стриминговый сервис: Apple Originals
Дата выхода: 2 декабря
Ироничный шпионский сериал о команде незадачливых агентов британской контрразведки и их несносном шефе Джексоне Лэме. Распутывая обычные для мира шпионажа козни и подтасовки, изгои МИ5 защищают Англию от врагов.
«Связь»
Стриминговый сервис: Disney+
Дата выхода: 7 декабря
После лишения части тела из-за охотников за органами человек становится «связанным» с тем, кому имплантировали орган. В главных ролях: Чон Хэ Ин, Го Кён Пё, Ким Хе Чжун и другие.
«Роковой патруль»
Стриминговый сервис: HBO Max
Дата выхода: 8 декабря
Любимые герои вновь возвращаются в новом сезоне. В сериале супергерои-неудачники борются со своими комплексами.
«Маленькая Америка»
Стриминговый сервис: Apple Originals
Дата выхода: 9 декабря
«Маленькая Америка» — сериал- антология от режиссера и сценариста оскароносного фильма CODA. Здесь представлены удивительные, забавные, искренние и вдохновляющие истории иммигрантов.
«Агрессивная Рэцуко»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата выхода: 15 декабря
Премьера завершающего сезона аниме-сериала, где красная панда Рэцуко ненавидит свою офисную работу и отрывается в караоке под композиции дэт-метала.
«Рекрут»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата выхода: 16 декабря
Юрист-новичок из ЦРУ с головой окунается в опасный мир международного шпионажа, когда бывший агент угрожает раскрыть секреты агентства.
«Эмили в Париже»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата выхода: 21 декабря
Продолжение приключений Эмили, которую сыграла Лили Коллинз, в одном из самых красивых городов Европы. Сериал был номинирован на «Золотой глобус».
«Алиса в Пограничье»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата выхода: 22 декабря
Второй сезон японского сериала в жанре научной фантастики и триллера, основанный на одноименной манге Харо Асо.
«Ведьмак: Происхождение»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата выхода: 25 декабря
Сериал в жанре фэнтези. Более чем за тысячу лет до появления Геральта из Ривии семь изгоев мира эльфов объединяют свои силы против всемогущей империи.