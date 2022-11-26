«Эмили в Париже», «Сплетница» и еще 18 новинок на стриминговых площадках в декабре

Собрали подборку самых ожидаемых новинок на стриминговых площадках, которые стоит посмотреть в декабре.





Фильмы

«Неувольняемый»

Стриминговый сервис: «Кинопоиск», Okko



Дата выхода: 1 декабря

Главный герой обожает свою несложную работу, но его отправляют в опасную командировку, чтобы заставить уволиться. Комедия рассказывает, как выйти из зоны комфорта.





«Дарби и мертвецы»

Стриминговый сервис: Hulu

Дата выхода: 2 декабря

Это беззаботная комедия о привидениях и школьниках. Дарби Харпер обретает способность видеть мертвых людей, отгораживается от своих одноклассников и предпочитает проводить время, консультируя одиноких духов.





«Матильда»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата выхода: 2 декабря

«Матильда» — фильм, снятый по мотивам одноименной сказки Роальда Даля. Маленькая девочка обнаруживает у себя скрытые способности, при помощи которых она противостоит родителям и директору школы.





«Освобождение»

Стриминговый сервис: Apple Originals

Дата выхода: 9 декабря

Фильм, где главную роль исполнит Уилл Смит, вдохновлен реальными событиями из жизни человека. Раб по имени Питер готов на все ради своей семьи и свободы. Он решает бежать от своих угнетателей, чтобы вернуться домой.





«Что-то от Тиффани»

Стриминговый сервис: Amazon Prime video

Дата выхода: 9 декабря

Ничто не сравнится с волшебством и атмосферой рождественских каникул в Нью-Йорке, где улицы светятся горящими огоньками, а особенная коробочка от Тиффани способна изменить ход жизни человека.





«Пиноккио Гильермо дель Торо»

Стриминговый сервис: Netflix



Дата выхода: 9 декабря

«Пиноккио» — анимационный мюзикл оскароносного режиссера Гильермо дель Торо. Это новая интерпретация классической истории об ожившей деревянной кукле.





Grails: When Sneakers Changed the Gam

Стриминговый сервис: Hulu



Дата выхода: 14 декабря

Оладжувон Аджанаку и Эрл Купер помогли колледжу Морхаус провести чемпионат меньшинств PGA 2010 года. Вместе они создали кроссовки, которые навсегда повлияют на игру как на трассе, так и вне ее.





«Няня»

Стриминговый сервис: Amazon Prime video



Дата выхода: 16 декабря

В психологическом хорроре Аиша, недавно эмигрировавшая из Сенегала, нанята для ухода за дочерью богатой пары, живущей в Нью-Йорке. Преследуемая отсутствием маленького сына, которого она оставила, Аиша надеется, что ее новая работа даст ей возможность привезти его в США, но ее все больше беспокоит изменчивая семейная жизнь.





«Достать ножи: Стеклянная луковица»

Стриминговый сервис: Netflix



Дата выхода: 23 декабря

Всемирно известный детектив Бенуа Бланк отправляется в Грецию, чтобы раскрыть тайну одного миллиардера и его эксцентричного окружения.





«Белый шум»

Стриминговый сервис: Netflix



Дата выхода: 30 декабря

«Белый шум» снят по мотивам одноименного сатирического романа, написанного Доном Делилло в 1985 году. История рассказывает о Джеке Глэдни. Профессор работает в университете Колледж-на-Холме и изучает историю. Все меняется, когда рядом с его городом происходит железнодорожная авария.

Сериалы





«Сплетница», 2 сезон

Стриминговый сервис: HBO Max



Дата выхода: 1 декабря

Во втором сезоне популярного сериала вернется Джорджина, а Жюльену предстоит много работать, чтобы сохранить свой социальный статус после скандала отца.





«Улица Светлячков», 2 сезон

Стриминговый сервис: Netflix



Дата выхода: 2 декабря

Второй сезон романтической драмы на основе бестселлера Кристин Ханны с Кэтрин Хайгл и Сара Чок в ролях двух неразлучных подруг.





«Медленные лошади»

Стриминговый сервис: Apple Originals



Дата выхода: 2 декабря

Ироничный шпионский сериал о команде незадачливых агентов британской контрразведки и их несносном шефе Джексоне Лэме. Распутывая обычные для мира шпионажа козни и подтасовки, изгои МИ5 защищают Англию от врагов.





«Связь»

Стриминговый сервис: Disney+



Дата выхода: 7 декабря

После лишения части тела из-за охотников за органами человек становится «связанным» с тем, кому имплантировали орган. В главных ролях: Чон Хэ Ин, Го Кён Пё, Ким Хе Чжун и другие.





«Роковой патруль»

Стриминговый сервис: HBO Max



Дата выхода: 8 декабря

Любимые герои вновь возвращаются в новом сезоне. В сериале супергерои-неудачники борются со своими комплексами.





«Маленькая Америка»

Стриминговый сервис: Apple Originals



Дата выхода: 9 декабря

«Маленькая Америка» — сериал- антология от режиссера и сценариста оскароносного фильма CODA. Здесь представлены удивительные, забавные, искренние и вдохновляющие истории иммигрантов.





«Агрессивная Рэцуко»

Стриминговый сервис: Netflix



Дата выхода: 15 декабря

Премьера завершающего сезона аниме-сериала, где красная панда Рэцуко ненавидит свою офисную работу и отрывается в караоке под композиции дэт-метала.





«Рекрут»

Стриминговый сервис: Netflix



Дата выхода: 16 декабря

Юрист-новичок из ЦРУ с головой окунается в опасный мир международного шпионажа, когда бывший агент угрожает раскрыть секреты агентства.





«Эмили в Париже»

Стриминговый сервис: Netflix



Дата выхода: 21 декабря

Продолжение приключений Эмили, которую сыграла Лили Коллинз, в одном из самых красивых городов Европы. Сериал был номинирован на «Золотой глобус».





«Алиса в Пограничье»

Стриминговый сервис: Netflix



Дата выхода: 22 декабря

Второй сезон японского сериала в жанре научной фантастики и триллера, основанный на одноименной манге Харо Асо.





«Ведьмак: Происхождение»

Стриминговый сервис: Netflix



Дата выхода: 25 декабря

Сериал в жанре фэнтези. Более чем за тысячу лет до появления Геральта из Ривии семь изгоев мира эльфов объединяют свои силы против всемогущей империи.