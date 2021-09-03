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Элтон Джон выпустит альбом коллабораций. В нем участвовали Дуа Липа, Lil Nas X и Майли Сайрус
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Сегодня в 11:04

Элтон Джон выпустит альбом коллабораций. В нем участвовали Дуа Липа, Lil Nas X и Майли Сайрус

Британский музыкант Элтон Джон анонсировал выход альбома коллабораций The Lockdown Sessions. В его записи приняли участие Дуа Липа, Lil Nas X, Майли Сайрус, Эдди Веддер и другие артисты.

Работа над пластинкой, которая станет 32-м релизом для певца, велась в течение последних полутора лет после того, как из-за пандемии Джону пришлось приостановить гастрольный тур «Прощальная дорога из желтого кирпича».

В итоге в альбом вошли 16 треков, 10 из которых ранее нигде не издавались. Над коллаборациями с Элтоном Джоном, помимо уже названных артистов, работали Gorillaz, Young Thug, Эндрю Ватт, Брэнди Карлайл, Yo-Yo Ma, Ники Минаж, Рина Саваяма и Стиви Уандер.

The Lockdown Sessions выйдет 22 октября.

Источник: daily.afisha.ru

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