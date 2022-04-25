Элтон Джон переиздаст альбом Madman Across the Water

Британский музыкант Элтон Джон перевыпустит свой четвертый альбом Madman Across the Water — в ноябре 2021 года исполнилось пятьдесят лет с момента выхода пластинки.

Релиз намечен на 10 июня. В альбом войдут прошедшие ремастеринг песни из основного треклиста, а также восемнадцать ранее не издававшихся композиций, фортепианные демо и запись концерта Элтона Джона в рамках программы BBC Sounds for Saturday на британской радиостанции BBC2 в 1972 году.

Пластинка Madman Across the Water была выпущена в 1971 году, получила платиновый статус в 1993-м, дважды платиновый — спустя еще пять лет. Вошедшую в альбом композицию Tiny Dancer журнал Rolling Stone поставил на 47 место в списке 500 величайших песен всех времен.

Источник: daily.afisha.ru