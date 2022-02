Елизавета II запустила собственный бренд кетчупа

Королева Великобритании Елизавета II запустила собственную линейку кетчупа и коричневого соуса.

Овощи и специи, входящие в состав соуса, выращены в королевской резиденции Сандрингем в Норфолке. В числе ингредиентов томатного кетчупа — финики, яблочный сок и сушеные травы. Коричневый соус «приправлен уксусом и специями».

Queen Elizabeth now has her own brand of ketchup and brown sauce https://t.co/xqQZNCiEKR pic.twitter.com/pkYejBavMi