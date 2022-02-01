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Елизавета II запустила собственный бренд кетчупа
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Сегодня в 11:20

Елизавета II запустила собственный бренд кетчупа

Королева Великобритании Елизавета II запустила собственную линейку кетчупа и коричневого соуса.

Овощи и специи, входящие в состав соуса, выращены в королевской резиденции Сандрингем в Норфолке. В числе ингредиентов томатного кетчупа — финики, яблочный сок и сушеные травы. Коричневый соус «приправлен уксусом и специями».


Соусы Елизаветы II будут представлены в премиальном сегменте. Цена за одну бутылку — 6,99 фунтов стерлингов.

Источник: daily.afisha.ru

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