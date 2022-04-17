Елена Рыбакина вывела сборную Казахстана в финал Кубка Билли Джин Кинг-2022

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сумела переиграть Анжелик Кербер в третьем матче противостояния между сборными Казахстана и Германии на Кубке Билли Джин Кинг.





Второй игровой день Кубка БДК начался встречей одиночного разряда между лидерами обеих команд — Еленой Рыбакиной и Анжелик Кербер, в женском мировом рейтинге их отделяют всего две строчки. Казахстанка находится на 19-й позиции, а немецкая теннисистка — на 17-й.

Стартовый сет выиграла Анжелик Кербер — 6:4, Елена Рыбакина выровняла равновесие во второй партии — 6:3, а в решающей части игры казахстанка, проявив характер, сумела выиграть со счетом 7:5.

Эта победа принесла казахстанским теннисисткам общий успех над Германией — 3:0. А с ним и путевку женской сборной Казахстана в финал Кубка Билли Джин Кинг-2022.

Источник: zakon.kz