Елена Рыбакина выступит на турнире звезд мирового тенниса

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина получила приглашение на участие в выставочном турнире World Tennis League — WTL, который пройдет на кортах Дубая с 19 по 24 декабря.

В турнире примут участие 17 игроков, которые разделены на четыре команды — «Орлы», «Соколы», «Ястребы» и «Воздушные змеи».

Чемпионка «Уимблдона-2022» будет выступать за «Ястребов», а помогать ей будут Александр Зверев, Доминик Тим и Анетт Контавейт. За «Орлов» сыграют Ник Кирьос, Каролин Гарсия, Рохан Бопанна, Бьянка Андрееску и Андреас Сеппи. За «Соколов» — Новак Джокович, Арина Соболенко, Григор Димитров и Паула Бадоса. За «Воздушных змеев» — Феликс Оже-Альяссим, Ига Швентек, Хольгер Руне, Сания Мирза и Эжени Бушар.

Все команды сыграют по круговой системе, две лучшие выходят в финал. По регламенту каждая встреча должна состоять из трех игр — мужская одиночка, женская одиночка и микст.

Источник: zakon.kz