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Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 500 B ОАЭ
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Сегодня в 10:52

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 500 B ОАЭ

Это случилось после победы над бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии.

Рыбакина оказалась сильнее со счетом 6:4, 6:2.

В четвертьфинале она сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад-Майи.

Источник: olympic.kz

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