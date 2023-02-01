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Елена Рыбакина установила рекорд Australian Open-2023
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Вчера в 10:03

Елена Рыбакина установила рекорд Australian Open-2023

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала лучшей на Australian Open-2023 по количеству эйсов у женщин.

За семь матчей на турнире Елена Рыбакина исполнила 54 подачи на вылет.

Источник: sports.kz

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