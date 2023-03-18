Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал «Мастерса» в США

Теннисистка Елена Рыбакина обошла чешку Каролину Мухову и пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

В четвертьфинальном матче казахстанка обыграла 76-ю ракетку мира со счетом 7:6, 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа и 48 минут. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 14. В первом сете Елена ушла с 3:5 и отыграла сетбол.

В этом году призовой фонд турнира составляет 8 800 000 долларов. Победительница заработает 1 262 220 долларов и получит 1000 рейтинговых очков.

Источник: zakon.kz