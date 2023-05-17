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Елена Рыбакина пробилась в четверть финала «Мастерса» в Риме
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Главный

Сегодня в 10:28

Елена Рыбакина пробилась в четверть финала «Мастерса» в Риме

В 1/8 она оказалась сильнее Маркеты Вондроушевой из Чехии. Встреча завершилась со счетом 6: 6:3.

Матч продлился один час и 12 минут. Рыбакина совершила четыре подачи навылет. При этом она не допустила ни одной двойной ошибки.

Источник: olympic.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.