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Электромобиль Mercedes-Benz установил рекорд, проехав 1200 километров без подзарядки
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Сегодня в 10:21

Электромобиль Mercedes-Benz установил рекорд, проехав 1200 километров без подзарядки

Путь занял 14,5 часов при средней скорости 83 километров в час. На некоторых участках электрокар разгонялся до 140 километров в час. В течение восьми часов поездки в автомобиле работал кондиционер.

Начинать массовое производство Mercedes-Benz Vision EQXX компания не намерена, автомобиль будет использоваться для тестирования новых технологий.

Из доступных на рынке электромобилей дальше всего на одном зарядке может проехать Lucid Air — 830 километров. Для сравнения Tesla Model S способна преодолевать 650 километров.

Источник: daily.afisha.ru

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