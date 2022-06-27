Электромобиль Mercedes-Benz установил рекорд, проехав 1200 километров без подзарядки

Путь занял 14,5 часов при средней скорости 83 километров в час. На некоторых участках электрокар разгонялся до 140 километров в час. В течение восьми часов поездки в автомобиле работал кондиционер.

Начинать массовое производство Mercedes-Benz Vision EQXX компания не намерена, автомобиль будет использоваться для тестирования новых технологий.

Из доступных на рынке электромобилей дальше всего на одном зарядке может проехать Lucid Air — 830 километров. Для сравнения Tesla Model S способна преодолевать 650 километров.

Источник: daily.afisha.ru