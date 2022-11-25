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Elden Ring — лучшая игра года по версии игроков
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Сегодня в 09:54

Elden Ring — лучшая игра года по версии игроков

Британская медиакомпания EMAP подвела итоги ежегодной премии Golden Joystick Awards. В голосовании приняли участие пользователи игрового портала GamesRadar. Всего было получено более миллиона голосов.

Больше всего наград получила игра Elden Ring, победившая сразу в четырех номинациях. Также ее высоко оценили критики и сообщество. Студию FromSoftware, разработавшую Elden Ring признали лучшей в 2022 году.

Лучшим «железом» в 2022 году признали Steam Deck. Портативный ПК компании Valve набрал 65% голосов, за что пользователей устройства лично поблагодарил Гейб Ньэюлл.

Лучшей игрой года на:

— Nintendo Switch стала экшен-RPG Pokémon Legends: Arceus

— ПК — квест Return to Monkey Island

— Xbox — Grounded

— PlayStation — Stray.

В категории «Лучшая инди-игра» победил «роглайт»-экшен Cult of the Lamb, а лучшим дополнением стало The Delicious Last Course для Cuphead. Лучший сюжет — Horizon Forbidden West. Самой ожидаемой игрой стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Источник: bluescreen.kz

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