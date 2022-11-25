Elden Ring — лучшая игра года по версии игроков

Британская медиакомпания EMAP подвела итоги ежегодной премии Golden Joystick Awards. В голосовании приняли участие пользователи игрового портала GamesRadar. Всего было получено более миллиона голосов.
Больше всего наград получила игра Elden Ring, победившая сразу в четырех номинациях. Также ее высоко оценили критики и сообщество. Студию FromSoftware, разработавшую Elden Ring признали лучшей в 2022 году.
Лучшим «железом» в 2022 году признали Steam Deck. Портативный ПК компании Valve набрал 65% голосов, за что пользователей устройства лично поблагодарил Гейб Ньэюлл.
Лучшей игрой года на:
— Nintendo Switch стала экшен-RPG Pokémon Legends: Arceus
— ПК — квест Return to Monkey Island
— Xbox — Grounded
— PlayStation — Stray.
В категории «Лучшая инди-игра» победил «роглайт»-экшен Cult of the Lamb, а лучшим дополнением стало The Delicious Last Course для Cuphead. Лучший сюжет — Horizon Forbidden West. Самой ожидаемой игрой стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Источник: bluescreen.kz