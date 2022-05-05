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Эксперты обсудили развитие электронной коммерции в Казахстане
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Сегодня в 09:00

Эксперты обсудили развитие электронной коммерции в Казахстане

26 апреля 2022 года в столице Казахстана прошел форум Digital Business Day 2.0, в ходе которого представители госсектора и IT-cообщества, руководители венчурных фондов и бизнес-акселераторов обсудили развитие инновационных технологий и криптоиндустрии в стране.

Форум собрал более 500 оффлайн и более 1000 онлайн участников. Выступили 20 спикеров, 13 IT стартаперов. Были представлены работы десяти NFT художников.

Цель форума — объединить IT-сообщество, бизнес, квазигоссектор и госсектор для обсуждения дальнейших путей развития высоких технологий в стране.

Основными тематическими направлениями ежегодного форума Digital Business Day 2.0, проходящего вот уже второй раз, стали blockchain, Big Data, Artificial intelligence, Digital Art, FinTech.

в ходе мероприятия обсуждались мировые тренды в криптоиндустрии: метавселенные, регулирование криптовалют, NFT-земли, -игры, -кроссовки.

В рамках форума Digital Business Day 2.0 прошли:

— первая выставка NFT от казахстанских художников

— конкурс IT-стартапов

— выставка IT компаний Казахстана.

По итогам конкурса IT стартапов были выбраны два проекта для получения гранта от фонда Harmony: M2 Go — p2p приложение для сделок в сфере недвижимости и MedData AI — искусственный интеллект в медицине.

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#казахстан #криптовалюта #стартап #it #нурсултан
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.