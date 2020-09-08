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Эксперты МФЦА отвечают. Финансовые технологии и развитие стартапов
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Вчера в 19:50

Эксперты МФЦА отвечают. Финансовые технологии и развитие стартапов

Разбираемся, что такое МФЦА, FinTech и зачем это все нужно бизнесу. Смотрите полную запись эфира с экспертами МФЦА.

Бекжан Мутанов, директор департамента финансовых технологий МФЦА, заместитель руководителя FinTech-хаба МФЦА

Рамазан Абдрасилов, cтарший эксперт отдела инновационной политики департамента финансовых технологий комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг

Финансовые технологии (FinTech) — это все услуги, связанные с финансами, платежи, инвестиции, банковские займы, то, с чем мы сталкиваемся ежедневно в повседневной жизни. Если рассмотреть с точки зрения предпринимательства, FinTech — это определенная структура, это новые бизнес-модели. МФЦА не создает свои собственные FinTech-продукты, мы создаем благоприятные условия для их развития.

Зачем МСБ FinTech

МСБ обычно сталкивается с проблемами в секторе банковских услуг. Например, платежи и их длительность, переводы, совершенные в пятницу, поступают только в понедельник, что задерживает бизнес-процессы. В таком случае лучше переходить на кошельковые решения, чтобы оперативнее мониторить то, что происходит в бизнесе.

Также налоговые отчеты, которые было бы хорошо автоматизировать. Сейчас у нас есть несколько стартапов, которые над этим работают.

Сегодня есть проблема больших транзакционных издержек. Это связано с тем, что банковские счета полностью контролируются банками, и у платежных организаций нет к ним доступа. В МФЦА разрабатывается нормативно-правовой акт, в рамках которого будет разработан режим открытых интерфейсов Open IB. То есть конкуренция на рынке транзакционных услуг будет выше, издержки будут сокращаться. Должны появиться новые услуги, где будет возможность отслеживать информацию по счетам из разных банков в одном интерфейсе.

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В МФЦА действует финансовое и корпоративное английское право. Английское право хорошо тем, что оно знакомо и понятно иностранным инвесторам, что облегчает прохождение сделок. Также есть суд МФЦА и арбитражный суд, их возглавляют судьи из Британии, Гонконга и Сингапура. Есть налоговые послабления для участников МФЦА.

FinTech-экосистема

FinTech Hab — площадка для поддержки малых игроков рынка, тех, кто находится в начале развития. Здесь мы проводим акселерационные и менторские программы, где более опытные игроки рынка делятся знаниями. Мы привлекаем крупных игроков со всего рынка, например, VISA, и через их инструменты, помогаем стартапам.

FinTech Lab — это регуляторная песочница, площадка, где можно тестировать различные бизнес-модели с точки зрения юридических вопросов.

В Центральной Азии Казахстан занимает лидирующие позиции по развитию FinTech, наибольшее количество FinTech-стартапов тоже находится в Казахстане. Мы сотрудничаем с Россией, Кыргызстаном, Узбекистаном. МФЦА — это hab для всего региона.

У нас есть успешный кейс — узбекистанский стартап «МАРТА», они проходили нашу акселерационную программу, попали в ТОП-5. Мы их экспортировали в ОАЭ, где они прошли акселерацию и стали победителями. В этом году они совместно с VISA и локальным банком Узбекистана разработали решение для переводов денег с телефона на телефон.


Смотрите полную запись эфира на YouTube канале Dengi Media.

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#бизнес #мфца #предпринимательство #центральнаяазия
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