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Экспаты в Сингапуре: как живут иностранцы в островном городе-государстве
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30.07.2018

Экспаты в Сингапуре: как живут иностранцы в островном городе-государстве

Маригона Осман, 30 лет, @marigonak.o


Marigona Osman (3).jpg

Я счастливая мама двоих детей. Родилась и выросла недалеко от побережья в Гетеборге в Швеции, а вообще я албанка из Македонии.

Мы живем в Сингапуре с ноября 2019 года. Основная причина переезда — желание увидеть, попробовать другой образ жизни и показать мир детям. До переезда я работала в финансовой индустрии.

О первом впечатлении


Приехав в нашу квартиру, мы с мужем и двумя детьми вышли на игровую площадку, и первое, что поразило — очень добрые люди. Разговор с незнакомцами стал привычкой, будь-то в парке или магазине.

Marigona Osman (2).jpg

О трудностях


Особых трудностей не было. Стояла задача узнать, как здесь работает метро, и привыкнуть к левостороннему движению. Но это мой второй переезд в новую страну, поэтому я знала, чего ожидать и как воспринимать различия, с которыми мы столкнемся.

О людях


Люди здесь ценят детей и стариков. Это классная особенность, которую я хотела бы видеть в наших странах.

Об инфраструктуре


Я заметила, насколько везде чисто, в Швейцарии так же. Еще есть куда двигаться в вопросе переработки мусора, но Сингапур движется в правильном направлении, и это хорошо.

Marigona Osman (1).jpg

Что понравилось


Мне нравится, что все время тепло. Это поднимает настроение. Я не понимаю людей, которые жалуются на то, что в Сингапуре часто идут дожди. Носите с собой маленький зонтик, и все.

В Сингапуре не удивляются какаду или обезьянам, которых встречают на природе. Нам нравится быть в окружении такой красоты и зелени.

Даниэль Нимец, мануальный терапевт, @drdanielniemiec


Daniel Niemiec.jpeg

Я из Аделаиды, Австралия. Живу в Сингапуре два года и два месяца.

Я переехал сюда, чтобы начать новую жизнь.

О первом впечатлении


Я люблю Сингапур за то, что он чистый и безопасный. У меня здесь классный образ жизни, могу легко познакомиться и завести новых друзей.
Люблю местный климат. Сингапур — живописная и красивая страна.

О трудностях


Daniel Niemiec (2).jpeg

Я не столкнулся с трудностями, кроме того, что нужно было привыкнуть к увеличенному рабочему дню. Здесь работа занимает намного больше времени, чем в Австралии, и всегда нужно быть на связи, даже если вы не на работе.

О различиях


Плотность населения также намного выше, поэтому людей намного больше.

Система общественного транспорта удивляет. Также по сравнению с Австралией здесь легче и дешевле вызвать такси.

Сингапур намного богаче и чище, чем Австралия.

О сходстве


Я жил в Мельбурне, и там живет много разных национальностей. Сингапур — также многокультурная страна, здесь живет много иностранцев, особенно в том районе, где я живу. Иногда даже забываю, что живу в Азии.

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О людях


Сингапурцы милые. Они занятые и время от времени испытывают сильный стресс, но невероятно общительные. Они постоянно обедают с семьей и друзьями, и им нравится гулять. Сингапурцы ориентированы на семью.

Сингапур — богатая страна, но местные люди скромные. Они патриотичны и доверяют правительству. В Сингапуре строгие законы, поэтому люди их соблюдают и уважают.

Что понравилось


Я люблю энергию и образ жизни в этом городе. Все удобно.

Это маленькая страна, поэтому ее легко объехать.

Даже спустя два года я все еще думаю, что у меня выходной каждый день, потому что живу в кондоминиуме с бассейном, и кажется, что я на курорте.

Здесь я встретил много интересных людей. Меня приглашали на Гран-при Сингапура F1 и на их официальную вечеринку, где я принял участие в гонках Формулы-1.

Сингапур — невероятное место, и я люблю свою жизнь здесь.

Кортни Хейли, технолог медицинской лаборатории, @courtneyrobinart


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Я из Саскатуна, провинция Саскачеван — города в центре Канады. Там я работала технологом медицинской лаборатории и специализировалась на трансфузионной медицине. Мужу предложили работу в Сингапуре, и мы переехали в первом квартале 2018 года. Сначала я сомневалась, так как никогда не была в Азии и любила свою жизнь в Канаде. Но мы решили дать шанс Сингапуру и съездить на разведку, взяв отпуск.

О первом впечатлении


Первое, что я ощутила здесь — это жара и влажность. В моей родной провинции сухая погода и зимой может быть холодно до -40 ° C. Поэтому смена климата на +40 с высоким индексом влажности стала большим ударом для меня.

О трудностях


Я испытала трудности после первого месяца переезда. Мне было трудно перейти от работы на полную ставку к безработице. Я откликнулась на многие вакансии, где требовался медицинский работник, но не получила ответа. Так у меня появилось много времени, чтобы превратить мою страсть к искусству в новое дело.

О различиях


Сингапур — футуристический город. Здесь чисто и безопасно. Несмотря на то, что я родилась в небольшом городе, там я боялась одна ходить по улице, гулять. В Сингапуре я никогда такого не чувствовала. Большая разница между Сингапуром и моим родным городом — плотность населения. Я привыкла, что у человека есть личное пространство, большой дом и двор.

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О сходстве


Несмотря на то, что наши культуры очень разные, у меня не было культурного шока. Думаю, это потому что в Сингапуре все четко и понятно, все следуют правилам. Еще помогло то, что английский здесь — это основной язык общения.

О людях


Сингапурцы любят ходить по магазинам, питаться вне дома и стоять в очередях. Мне тоже все это нравится, кроме очередей.

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Что понравилось


Многие считают, что здесь строго, но мне это нравится. Я бы хотела, чтобы Канада была строже в отношении преступности. Мне нравятся местные кафе и большой выбор блюд.

В Сингапуре более низкая ставка подоходного налога, так что это тоже хорошо.

Здесь у меня намного больше времени, чтобы заниматься тем, что мне нравится. Например, я волонтер в местном приюте для животных.

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#синергия #иностранцы #экспаты #истории
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