Экспаты в Сингапуре: как живут иностранцы в островном городе-государстве

Маригона Осман, 30 лет, @marigonak.o
Я счастливая мама двоих детей. Родилась и выросла недалеко от побережья в Гетеборге в Швеции, а вообще я албанка из Македонии.
Мы живем в Сингапуре с ноября 2019 года. Основная причина переезда — желание увидеть, попробовать другой образ жизни и показать мир детям. До переезда я работала в финансовой индустрии.
О первом впечатлении
Приехав в нашу квартиру, мы с мужем и двумя детьми вышли на игровую площадку, и первое, что поразило — очень добрые люди. Разговор с незнакомцами стал привычкой, будь-то в парке или магазине.
О трудностях
Особых трудностей не было. Стояла задача узнать, как здесь работает метро, и привыкнуть к левостороннему движению. Но это мой второй переезд в новую страну, поэтому я знала, чего ожидать и как воспринимать различия, с которыми мы столкнемся.
О людях
Люди здесь ценят детей и стариков. Это классная особенность, которую я хотела бы видеть в наших странах.
Об инфраструктуре
Я заметила, насколько везде чисто, в Швейцарии так же. Еще есть куда двигаться в вопросе переработки мусора, но Сингапур движется в правильном направлении, и это хорошо.
Что понравилось
Мне нравится, что все время тепло. Это поднимает настроение. Я не понимаю людей, которые жалуются на то, что в Сингапуре часто идут дожди. Носите с собой маленький зонтик, и все.
В Сингапуре не удивляются какаду или обезьянам, которых встречают на природе. Нам нравится быть в окружении такой красоты и зелени.
Даниэль Нимец, мануальный терапевт, @drdanielniemiec
Я из Аделаиды, Австралия. Живу в Сингапуре два года и два месяца.
Я переехал сюда, чтобы начать новую жизнь.
О первом впечатлении
Я люблю Сингапур за то, что он чистый и безопасный. У меня здесь классный образ жизни, могу легко познакомиться и завести новых друзей.
Люблю местный климат. Сингапур — живописная и красивая страна.
О трудностях
Я не столкнулся с трудностями, кроме того, что нужно было привыкнуть к увеличенному рабочему дню. Здесь работа занимает намного больше времени, чем в Австралии, и всегда нужно быть на связи, даже если вы не на работе.
О различиях
Плотность населения также намного выше, поэтому людей намного больше.
Система общественного транспорта удивляет. Также по сравнению с Австралией здесь легче и дешевле вызвать такси.
Сингапур намного богаче и чище, чем Австралия.
О сходстве
Я жил в Мельбурне, и там живет много разных национальностей. Сингапур — также многокультурная страна, здесь живет много иностранцев, особенно в том районе, где я живу. Иногда даже забываю, что живу в Азии.
О людях
Сингапурцы милые. Они занятые и время от времени испытывают сильный стресс, но невероятно общительные. Они постоянно обедают с семьей и друзьями, и им нравится гулять. Сингапурцы ориентированы на семью.
Сингапур — богатая страна, но местные люди скромные. Они патриотичны и доверяют правительству. В Сингапуре строгие законы, поэтому люди их соблюдают и уважают.
Что понравилось
Я люблю энергию и образ жизни в этом городе. Все удобно.
Это маленькая страна, поэтому ее легко объехать.
Даже спустя два года я все еще думаю, что у меня выходной каждый день, потому что живу в кондоминиуме с бассейном, и кажется, что я на курорте.
Здесь я встретил много интересных людей. Меня приглашали на Гран-при Сингапура F1 и на их официальную вечеринку, где я принял участие в гонках Формулы-1.
Сингапур — невероятное место, и я люблю свою жизнь здесь.
Кортни Хейли, технолог медицинской лаборатории, @courtneyrobinart
Я из Саскатуна, провинция Саскачеван — города в центре Канады. Там я работала технологом медицинской лаборатории и специализировалась на трансфузионной медицине. Мужу предложили работу в Сингапуре, и мы переехали в первом квартале 2018 года. Сначала я сомневалась, так как никогда не была в Азии и любила свою жизнь в Канаде. Но мы решили дать шанс Сингапуру и съездить на разведку, взяв отпуск.
О первом впечатлении
Первое, что я ощутила здесь — это жара и влажность. В моей родной провинции сухая погода и зимой может быть холодно до -40 ° C. Поэтому смена климата на +40 с высоким индексом влажности стала большим ударом для меня.
О трудностях
Я испытала трудности после первого месяца переезда. Мне было трудно перейти от работы на полную ставку к безработице. Я откликнулась на многие вакансии, где требовался медицинский работник, но не получила ответа. Так у меня появилось много времени, чтобы превратить мою страсть к искусству в новое дело.
О различиях
Сингапур — футуристический город. Здесь чисто и безопасно. Несмотря на то, что я родилась в небольшом городе, там я боялась одна ходить по улице, гулять. В Сингапуре я никогда такого не чувствовала. Большая разница между Сингапуром и моим родным городом — плотность населения. Я привыкла, что у человека есть личное пространство, большой дом и двор.
О сходстве
Несмотря на то, что наши культуры очень разные, у меня не было культурного шока. Думаю, это потому что в Сингапуре все четко и понятно, все следуют правилам. Еще помогло то, что английский здесь — это основной язык общения.
О людях
Сингапурцы любят ходить по магазинам, питаться вне дома и стоять в очередях. Мне тоже все это нравится, кроме очередей.
Что понравилось
Многие считают, что здесь строго, но мне это нравится. Я бы хотела, чтобы Канада была строже в отношении преступности. Мне нравятся местные кафе и большой выбор блюд.
В Сингапуре более низкая ставка подоходного налога, так что это тоже хорошо.
Здесь у меня намного больше времени, чтобы заниматься тем, что мне нравится. Например, я волонтер в местном приюте для животных.