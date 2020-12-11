Экспаты о жизни, людях и погоде в Казахстане

Ричард Пирсон, Уитернси, Великобритания, инженер-механик и инженер-проектировщик, @rich_strat

Я из небольшого городка на северо-востоке Англии — места, в которое случайно не попадешь. Я уехал оттуда, чтобы изучать машиностроение. Сейчас я инженер-механик и инженер-проектировщик. Я переехал в Казахстан в январе 2013 года. Выбор страны зависел только от работы, но я всегда хотел увидеть новые места и познакомиться с другой культурой, поэтому был рад оказаться в Казахстане. Не все знают и понимают, насколько страна большая и разнообразная, и я хотел увидеть это воочию. Атырауская область привлекает много людей для работы, поэтому это место, где можно встретить разных людей.

О первом впечатлении

Очень-очень холодно. Я прилетел январской ночью и никогда раньше не чувствовал такого холода. После первого шока удивился тому, насколько дружелюбные и приветливые местные и насколько им интересно узнать обо мне побольше.





О трудностях

В магазинах большой выбор еды и овощей, может быть, не таких, как в Великобритании, но здесь есть отличные местные рестораны с интернациональной кухней.

Я быстро нашел друзей.

Язык — очевидный барьер. Я старался учить русский, но не могу сказать, что преуспел в этом.

О различиях и сходствах

Отсутствие зеленых насаждений. Степь сильно отличается от британской сельской местности. Открывающиеся виды здесь потрясающие, но к ним пришлось привыкать. Думаю, это из-за ощущения незащищенности. Город Атырау, где я живу, широко раскинулся, давая ощущение открытости. Это не то, к чему мы привыкли в Великобритании.

Чаепитие и важность семейного обеда — то, чем казахи и британцы похожи. Теплота ежедневных приветствий с рукопожатием и улыбкой всегда заставляет чувствовать себя желанным гостем.





Я руковожу здесь футбольной командой в течение многих лет, и основное внимание уделялось веселью. Спорт объединяет нас. Это отличный способ познакомиться с большим количеством людей за пределами рабочего места.

О людях

Семья важна и отражает ценности моей страны. Уважение к культуре — это фантастика, мне всегда нравится видеть традиционную одежду и юрты на празднике Наурыз. Уважение к культуре и истории здесь важно.

Что мне нравится

Свадьбы здесь огромные. На традиционную британскую свадьбу обычно приезжает меньше 100 человек, а я бывал здесь на свадьбах, где было больше 400 человек. На свадьбах здесь играют в разные игры, что делает мероприятие намного интереснее и объединяет людей.

Думаю, дружба, которую я здесь нашел, продлится всю жизнь.





Нир Рамани, Индия, руководитель отдела еды и напитков в Marriott Astana, @neerramani

Я приехал сюда в 2011 году. Мне предложили работу в Алматы, поэтому я решил переехать и побольше узнать о стране. Я только однажды слышал о Казахстане, когда был в ОАЭ, позже понял, что это девятая по величине страна в мире.

О первом впечатлении

Я впервые увидел здесь снег и холод, доходящий до -40 градусов. Для меня это невероятно холодно.





Также новый язык — препятствие.

О различиях

Люди более дружелюбные, хотя культура другая. Они всегда готовы помочь и рады иностранцам.

О людях

Местные люди — патриоты своей страны. Это спокойные люди, не особо требовательные. У людей здесь простой и красивый образ жизни. Казахстанцы гостеприимные и дружелюбные. Когда я заболел, то понял, что здесь живут заботливые люди. Они всегда были рядом со мной, как моя семья.

Что мне нравится

Прожив здесь почти десять лет, я чувствую, что Казахстан — мой второй дом, поэтому трудно проводить сравнение между моей родной страной и второй родиной. Каждая страна прекрасна и имеет свою уникальную культуру, традиции и ритуалы, которые я не могу сравнивать, поскольку они прекрасны по-своему.





Интересная история

Со мной произошел забавный случай. Я путал слова «кушать» и «курить». Для меня они похожи. Поэтому, когда я думал, что спрашиваю поесть, люди говорили мне о курении. То же самое с фруктами. Когда я работал в пабе, люди просили апельсиновый сок, а я давал им яблочный.

Еще, работая здесь, у меня был шанс встретиться с популярными знаменитостями Казахстана и VIP-персонами.





Арчи Мэйбери, Сассекс, Великобритания, частный репетитор

Я из Великобритании, вырос в Сассексе, Англия, и в Абердиншире, Шотландия. Я частный репетитор. В Казахстане живу с сентября 2020 года. Приехал сюда работать в одной семье в Алматы.

О первом впечатлении

Страна большая. Она никогда не попадалась на мой радар до того, как я подал заявку на работу здесь, и был удивлен тем, насколько она велика, и таким количеством безлюдной местности между городами. Я с нетерпением жду летнего путешествия по степи.

О трудностях

Я переехал во время пандемии, поэтому с визами и перелетами было сложно. Кроме того, были обычные трудности в новой стране: найти хороший супермаркет, получить SIM-карту, открыть счет в банке.

О различиях и сходствах

Здесь невероятно дешево. Конечно, это зависит от того, где вы делаете покупки, но в целом здесь дешево жить — все, от еды до одежды.

В повседневной жизни это не сильно заметно, но мне сказали, что гендерные роли здесь все еще довольно традиционные. Так что, например, редко можно встретить мужчин, готовящих еду.





Кроме того, свист здесь, по-видимому, воспринимается как грубость, что было немного для меня странным.

О людях

Боюсь, что я не встречал много казахов, потому что большинство людей, которых я вижу каждый день, космополиты. Но я с нетерпением жду возможности выбраться в деревню и посмотреть, как традиционно живут казахи.

Что мне нравится

Я люблю зиму. Люблю холод больше, чем тепло, а погода в Англии мягкая, у нас почти никогда не бывает настоящего снега. Поэтому здешний холод мне по нраву.