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Экспат из Индии о том, почему переехал в Казахстан и считает Алматы своим домом
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Санджу Мани

40 лет, город — Алматы, директор Goodrich Central Asia, Linkedin

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Сегодня в 13:45

Экспат из Индии о том, почему переехал в Казахстан и считает Алматы своим домом

Санджу Мани до переезда в Казахстан работал в Maersk Line — компании, которая специализируется на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов. Теперь он развивает местный рынок. Мы узнали о первых впечатлениях иностранца о стране и о его деятельности.


Санджу Мани

О себе

Я родом из Кочина, города в штате Керала, Индия. Кочин также называют королем Аравийского моря. ​

Работать я начал сразу после окончания университета. В целом работаю в сфере логистики и судоходства с 2004 года. ​

В Казахстан я приехал в 2008 году, чтобы работать в немецкой транспортно-экспедиторской компании. До этого трудился в датской судоходной компании Maersk Line.

О переезде и первом впечатлении

Основная причина моего переезда — работа. Меня перевели в Кувейт, когда я еще работал в Maersk Line. Мне позвонил бывший руководитель Саймон и предложил работу в Алматы в качестве менеджера по продажам и маркетингу. На самом деле я согласился не сразу, так как Maersk Line — компания-грузоотправитель №1 в мире. Но Саймон предложил мне оффер необычным способом. Он попросил меня загуглить бары и клубы в Кувейте. Конечно, их там не было, так как Кувейт довольно консервативная страна. И после этого он попросил меня загуглить заведения в Алматы. ​

Мне было 25 лет, и у меня не было девушки. Поэтому я быстро принял решение о переезде в Алматы. Интересно, что до этого я ничего не знал о Казахстане и не говорил на казахском языке.

Я полюбил Алматы с первого дня


Я прилетел в Казахстан в сентябре 2008 года. Моя первая квартира находилась в оживленном районе возле Зеленого базара. Со мной случалось много смешных ситуаций из-за незнания языка. К примеру, когда мне нужно было покупать яйца, я жестами показывал курицу и яйца. ​

В первые дни после переезда со мной мало кто говорил по-английски за исключением моего босса и некоторых коллег. Но позже я оказался в пабе Mad Murphys, где встретил много экспатов. ​

Я полюбил Алматы с первого дня. До этого я жил в больших городах, как Сингапур или Бангалор. Но просыпаться в этом маленьком и в то же время красивом городе с видом на горы было чем-то новым и вдохновляющим.

О деятельности

После окончания университета я оказался в Maersk Lina — крупнейшей компании мира по контейнерным перевозкам. Первые дни работал в службе поддержки клиентов, обслуживал самого крупного клиента в регионе. Это было непросто. Я работал в офисе по 14-16 часов каждый день. Логистика как профессия каждый день ставит перед тобой разные задачи, с которыми приходится сталкиваться. В этой отрасли одинаковых проблем не бывает, поскольку каждый клиент и груз индивидуален.

Прошли годы, и я уже 19 лет в этой сфере. С учетом всех сложностей, командировок в самые отдаленные места, проблем, которые возникали на моем пути, я быстро развивался как личность.

Санджу Мани

Сегодня я директор Goodrich Central Asia. Мы основали компанию втроем в 2013 году. Теперь нас 20, и мы представлены в четырех городах Казахстана и Узбекистана. В основном работаем с нефтегазовыми, горнодобывающими, строительными, химическими компаниями по перевозке их грузов со всего мира в Центральную Азию.

О Казахстане

Я сталкивался со множеством интересных традиций в Казахстане. Меня также приглашали на русские, уйгурские, казахские свадьбы. Был случай, когда на одной казахско-уйгурской свадьбе я выкрикнул «Горько», потому что до этого услышал подобное на русской свадьбе.

Мне нравится местная еда


Мне нравится местная еда. Я почти каждый день ее ем, но добавляю в блюда красный или черный перец. Обожаю шашлык и манты.

Казахи дружелюбные. Они напоминают мне людей из Индии. Мы также чтим семью и собираемся большой компанией дядь, теть, кузенов и племянников во время семейных застолий.

О планах

Санджу Мани

У меня есть собака по имени Beagle и прекрасная девушка из Алматы. Планирую в будущем расширить свою семью. Также хочу расширить бизнес, чтобы моя компания давала больше возможностей местным молодым людям. У нас довольно молодая команда. Мне нравится давать начинающим специалистам возможность получить опыт мирового класса.

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#казахстан #индия #экспаты #логистика
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