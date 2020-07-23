Экс-СЕО Google работает над университетом, который будет готовить «особых айтишников»

Инициатива предполагает формирование федеральной комиссии и запуск цифровой академии US Digital Service Academy, которая займется подготовкой особых ИТ-специалистов. Вуз будет проводить обучение по таким направлениям, как кибербезопасность и искусственный интеллект. Сообщается, что проект академии поддержала Комиссия национальной безопасности по искусственному интеллекту при Конгрессе, созданная в 2018 году для противостояния США Китаю в сфере AI.
Планируется, что новый вуз будет выпускать топовых специалистов технологической отрасли — наряду со Стэнфордским университетом, в котором учились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, и Массачусетским технологическим институтом — для государственной службы.
Источник: dev.by