Экотерапия: места в Алматы и Нур-Султане, чтобы отвлечься и расслабится

Экотерапия или природная терапия — это способ избавится от лишнего стресса и восстановить энергию с помощью контакта с природой. Конные прогулки, пикники, скалолазание помогут расслабиться и обновиться. Смотрите подборку мест недалеко от Алматы и Нур-Султана для уединения с природой.





Нур-Султан

Зеренда





В 300 километрах от столицы находится одно из самых популярных мест для отдыха астанчан — Зеренда. Курорт известен лесами, озерами, невероятной природой. Отличное место, чтобы сбежать от городской суеты и насладиться прекрасными ландшафтами.













Уединиться можно и в городе. «Ботанический сад» — отличная альтернатива для тех, кто не хочет уезжать далеко, а перезарядка требуется незамедлительно. Прогулка на свежем воздухе, лыжи, коньки, пробежка поможет восстановить силы. А летом здесь можно устроить пикники или покататься на велосипедах.







Боровое













Боровое — оазис посреди степи. Одна из самых популярных туристических точек в Казахстане. Сюда стоит приехать не только летом за солнцем, пешими прогулками в хвойных лесах, пляжным отдыхом, но и в другие времена года. Например, зимой есть шанс покататься на сноуборде или на коньках.





Каркаралинск





Каркаралинск окутан лесами и горами, богат достопримечательностями. Прекрасное место для тех, кто хочет провести несколько дней на природе, вдалеке от городской суеты.





Зона отдыха «Ак кайын»

Недалеко от Дома Министерств находится зона отдыха «Ак кайын». Еще одна альтернатива отдыха на природе, не выезжая за пределы города. Барбекю, беседка, березовая роща — частичка спокойного отдыха, которого не хватает в столице. Здесь можно с легкостью создать атмосферу эко-отдыха, расслабиться, уединиться с природой.





Селетинское водохранилище и каньон Бестобе

Одна из самых чистых рек Казахстана — Селеты. Находится в 200 километрах от столицы. А проехав дальше, можно увидеть величественные каньоны. Впечатляющие пейзажи, необычные рельефы и красивые виды не оставит равнодушными даже самых заядлых путешественников.





Соколиные горы

Соколиные горы находятся в Ерементауском районе. Горный массив посреди степи открывает невероятный вид на озера и леса. Скалолазание станет отличным отдыхом для желающих посмотреть на красоту этих мест. Здесь также устраивают конные прогулки, автомобильные и велотуры.

Алма ты

Kolsay Lakes Village, @kolsay_lakes_village





Место, которое все больше привлекает туристов из разных уголков Казахстана. Завораживающие виды и свежий горный воздух помогут организму отдохнуть и зарядиться энергией. Тут можно посидеть в тишине, сделать красивые фото на память, погулять и насладиться природой.





В визит-центре проводят мастер-классы и мероприятия. Одно из них — лесотерапия, подойдет тем, кто настроен на перезагрузку, восстановление сил. Посетить родники Аюсай, пройтись по тропе Мын Козе, послушать интересные лекции — одни из немногих занятий здесь.





Космостанция

Научная станция находится на перевале Жусалы-Кезень, на высоте 3336 метров над уровнем моря. Неподалеку расположено Большое Алматинское Озеро. Шикарные виды, головокружительные пейзажи, возможность полюбоваться природой и горными рельефами. Здесь можно посидеть в тишине и посмотреть на звезды.









Ущелье Горельник и его водопады — одно из живописных и легкодоступных мест в горах Алматы. Здесь можно искупаться в бочках с термальной водой, покушать в кафетерии Apa Katya, а затем прогуляться по окрестностям. Ущелье оборудовано всем необходимым, чтобы отдых прошел комфортно.





Кок-Жайляу





Кок-Жайляу — это одно из популярных мест среди любителей свежего воздуха и горных прогулок. Здесь уникальная флора и фауна. На территории урочища можно встретить животных, растения, птиц и насекомых, которые занесены в Красную книгу. Тысячи туристов приезжают посетить Плато Кок-Жайляу.





Тургеньское ущелье и водопады





Дорога до Тургеньских водопадов пестрит уникальными местами. В ущелье возвышается восьмиметровая статуя Золотого человека. Здесь расположено форелевое хозяйство и историко-этнографический музей, под открытым небом.





Плато Ассы





На плато расположена обсерватория Ассы-Тургень, где установлен один из самых больших в мире телескопов. А нетронутая природа, величественные постройки завораживают дух и поражают масштабами. Ощущение, будто находишься на Марсе, ну или как минимум не в Алматы.