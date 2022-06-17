Экоспециалисты и блогеры о развитии экодвижения и осознанности населения в странах Центральной Азии

Познакомились с экоактивистами из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана и узнали об особенностях экодвижения в этих странах.





Аида Алимбекова, 37 лет, город — Алматы, экоблогер, @aida_alimbekova





О себе





Я пятый год веду блог в Instagram. В 2021 победила в номинации: «Лучший zero-waste блогер» в Live Organic Awards. Также вхожу в топ-30 профессионалов в области управления отходами, согласно рейтингу казахстанской организации управления отходами KazWaste.

В эконаправление я пришла пять лет назад. Тогда это движение в Казахстане только зарождалось. Я подружилась с экоактивистами, и мы создали сплоченное сообщество, которое занимается важными делами. Например, я занимаюсь экопросвящением, веду тренинги для физических и юридических лиц. Провожу бесплатные тренинги для школ и университетов. Стала куратором студенческого экоклуба КБТУ.

Об экодвижении в Казахстане





В области управления отходами есть несколько главных проблем.

В Казахстане зафиксировано более 3200 полигонов, но есть и огромное количество несанкционированных свалок по всему Казахстану.





Другая проблема в том, что разделение отходов не работает слаженно ни в одном городе, потому что население плохо информировано. Система сортировки отходов работает неэффективно, ее практически нет во многих городах. Переработке подлежат максимум 15% отходов.

В стране нет сбора и переработки строительных, текстильных и органических отходов. С 1 января 2019 года в Казахстане действует официальный запрет на захоронение таких материалов на полигонах, но по-прежнему нет структуры для их утилизации.

Хотя есть и определенные успехи. В Астане работает двухпоточная система сбора отходов, а в крупных городах построены мусоросортировочные комплексы. Мы небольшими шагами идем к прогрессу.

С каждым годом становится все больше экомагазинов. Уже почти в каждом крупном городе можно найти экотовары Стало много полок с органической продукцией. Многие компании обучают сотрудников экологическим принципам и понятиям.

В Алматы во многих общественных местах появляются урны для раздельного сбора отходов, а в некоторых местах появились фандоматы.

Аниса Абибуллоева, 24 года, город — Душанбе, энвайронменталист, экоактивист, @anisa_rock





О себе





Я энвайронменталист. Работаю в экологической организации «Маленькая земля» и в водной сети Central Asia Youth for Water. Недавно начала работу в Международном фонде спасения Арала.

Пришла в эконаправление пять лет назад, после посещения Международной конференции в Ташкенте. Я поехала туда как делегат по социально-экономическим проблемам и встретила активистов из Санкт-Петербурга. Они писали проект по переработке отходов, и меня заинтересовала их работа. Поэтому я приняла решение открыть свой экоклуб при университете.

Работать в сфере, которую ты искренне любишь — большое счастье. Для меня важно доносить свои мысли, освещать насущные проблемы и делать мир лучше.

Об экодвижении в Таджикистане





Человек, который специализируется в энергетике, скажет, что у нас недостаточно диверсификации энергетических ресурсов, что мы полагаемся на гидроэнергетику. Тот, кто занимается управлением отходов, скажет, что у нас большие проблемы уровня стихийных бедствий с мусором. Те, кто занимаются воздухом, скажут, что в стране за последние 10 лет воздух ухудшился в разы. Поэтому проблемы есть, и все они разные.

Но есть и позитивные изменения. Люди начинают интересоваться вопросами экологии, говорят о них. Просвещение — это уже большой шаг.

У нас в стране большое внимание уделяется водной политике. На государственном уровне ведутся переговоры о воде, так как это ключевой фактор в экономике Таджикистана. Мы часто выходим на международный уровень, чтобы говорить о водных проблемах.





О себе





Я певица, а с недавних пор экоблогер и активистка. С детства занимаюсь пением. Я лауреат международных вокальных конкурсов.

Интерес к экологии появился в университете. На занятиях мы затрагивали темы проблем окружающей среды. В то же время появилось много новостей о загрязнении воздуха над Бишкеком в отопительные сезоны. Мне всегда хотелось быть полезной, поэтому во время самоизоляции я поняла, что хочу обратить внимание людей на вопросы, которые касаются нас всех. Так начался мой путь сотрудничества с программой GIZ: «Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в КР» на тему экологического образования среди детей и молодежи. Я делюсь экосоветами, которые разработаны совместно со специалистами программы, на своей странице в Instagram.

Об экодвижении в Кыргызстане





Кыргызстан входит в число наиболее уязвимых стран к изменению климата. Повышение температуры приводит к засухам, непредсказуемой сезонной погоде и увеличению числа стихийных бедствий. Имеются проблемы хранения и утилизации мусора, вырубки деревьев.





В нашем городе актуальна тема загрязнения воздуха, которая оказывает опасное воздействие на каждого из нас. С каждым годом появляется множество проектов и инициатив, которые работают над улучшением экологической обстановки в стране. Люди становятся осознаннее, покупают экопродукты. Также тема экологии становится актуальнее среди блогеров. Они освещают тему сортировки мусора, продвигают устойчивый туризм и другие вопросы.

Хочу отметить проект Paper2u, направленный на массовую утилизацию чеков, приложение Tazar, которое помогает правильно утилизировать мусор. А компания Be Green занимается сбором и переработкой пластиковых отходов.