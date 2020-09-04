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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Экологичный Ташкент. Сообщества, магазины экотоваров и пункты приема пластика
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Сегодня в 11:50

Экологичный Ташкент. Сообщества, магазины экотоваров и пункты приема пластика

Где купить экотовары


Где купить экологичную косметику, бытовую нехимию, полезные товары для дома и продукты питания. ⠀

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Bob’s Red Mill Uzbekistan, @bobsredmilluz

В магазине можно купить экологически чистую и здоровую продукцию. Они эксклюзивные дистрибьюторы компаний Bob’s Red Mill natural foods, UBB Sin Free Sugar и Amber Lyn. Также в компании представлена линия безглютеновой продукции.

Адрес: Мирзо-Улугбекский район, Ц-1, 26

Контакты: +998 71 233 10 24

EcoMarket

Интернет-магазин фермерских товаров с доставкой на дом. Можно приобрести овощи, фрукты, зелень, крупы и другие продукты питания. Действует доставка.

Адрес: ул. Бабура, 69/1

«БОТАНИКА», @botanicauz

Магазин экотоваров и полезных продуктов питания.

Адрес: ул. Шахрисабз, 5 / ул. Аккурган, 21а

Контакты: +99899 973 9990

Avocado, @avocado_organic_house

Онлайн-экомаркет, где представлены больше 60 экобрендов и 3500 наименований товаров и продуктов. Здесь продают ЗОЖ-продукты питания и косметику.

Адрес: ТЦ «Самарканд Дарвоза», 3 этаж

Контакты: +998 99 902 00 44

Куда сдать пластик и мусор на переработку


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Asia Textile Regeneration

Адрес: ​Кушбеги, 6, блок 5

Контакты: +998 97 156 76 10


Sanoat Komunnal Servis

Адрес: Карасу 6-й квартал, 6г


Maxsustrans.uz

Адрес: ​Чиланзар Ц квартал микрорайон, 2/1 / ​Уйсозлар 2-й проезд, 42а / ​Ферганское шоссе, 554/2 / ​Хуштепа, 8а/2

Контакты: +998 71 280 25 31


Hashar

Пункты приема пластика и бумаги.

Адреса и карта: @hasharweek


Пункты приема вторсырья и макулатуры

Адрес: ввести запрос в 2ГИС, филиалы по городу.

Где узнать больше

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Где узнать больше информации о субботниках, о раздельном сборе отходов, о пунктах приема вторсырья, экологичном образовании и что может сделать каждый горожанин.

— Facebook: «Фруктовый Сад. ЭкоСообщество»

ecouz.uz

@uz_ecology

@hasharweek

@eco_friend_uz

@ecoclub_alwiut.

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#узбекистан #экология #экопункт #ташкент #экосумки
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