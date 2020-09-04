Экологичный Ташкент. Сообщества, магазины экотоваров и пункты приема пластика

Где купить экотовары
Где купить экологичную косметику, бытовую нехимию, полезные товары для дома и продукты питания. ⠀
Bob’s Red Mill Uzbekistan, @bobsredmilluz
В магазине можно купить экологически чистую и здоровую продукцию. Они эксклюзивные дистрибьюторы компаний Bob’s Red Mill natural foods, UBB Sin Free Sugar и Amber Lyn. Также в компании представлена линия безглютеновой продукции.
Адрес: Мирзо-Улугбекский район, Ц-1, 26
Контакты: +998 71 233 10 24
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EcoMarket
Интернет-магазин фермерских товаров с доставкой на дом. Можно приобрести овощи, фрукты, зелень, крупы и другие продукты питания. Действует доставка.
Адрес: ул. Бабура, 69/1
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«БОТАНИКА», @botanicauz
Магазин экотоваров и полезных продуктов питания.
Адрес: ул. Шахрисабз, 5 / ул. Аккурган, 21а
Контакты: +99899 973 9990
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Avocado, @avocado_organic_house
Онлайн-экомаркет, где представлены больше 60 экобрендов и 3500 наименований товаров и продуктов. Здесь продают ЗОЖ-продукты питания и косметику.
Адрес: ТЦ «Самарканд Дарвоза», 3 этаж
Контакты: +998 99 902 00 44
Куда сдать пластик и мусор на переработку
Asia Textile Regeneration
Адрес: Кушбеги, 6, блок 5
Контакты: +998 97 156 76 10
Sanoat Komunnal Servis
Адрес: Карасу 6-й квартал, 6г
Maxsustrans.uz
Адрес: Чиланзар Ц квартал микрорайон, 2/1 / Уйсозлар 2-й проезд, 42а / Ферганское шоссе, 554/2 / Хуштепа, 8а/2
Контакты: +998 71 280 25 31
Hashar
Пункты приема пластика и бумаги.
Адреса и карта: @hasharweek
Пункты приема вторсырья и макулатуры
Адрес: ввести запрос в 2ГИС, филиалы по городу.
Где узнать больше
Где узнать больше информации о субботниках, о раздельном сборе отходов, о пунктах приема вторсырья, экологичном образовании и что может сделать каждый горожанин.
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