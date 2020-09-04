Экологичный Ташкент. Сообщества, магазины экотоваров и пункты приема пластика

Где купить экотовары





Где купить экологичную косметику, бытовую нехимию, полезные товары для дома и продукты питания. ⠀









Bob’s Red Mill Uzbekistan, @bobsredmilluz

В магазине можно купить экологически чистую и здоровую продукцию. Они эксклюзивные дистрибьюторы компаний Bob’s Red Mill natural foods, UBB Sin Free Sugar и Amber Lyn. Также в компании представлена линия безглютеновой продукции.

Адрес: Мирзо-Улугбекский район, Ц-1, 26

Контакты: +998 71 233 10 24

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EcoMarket

Интернет-магазин фермерских товаров с доставкой на дом. Можно приобрести овощи, фрукты, зелень, крупы и другие продукты питания. Действует доставка.

Адрес: ул. Бабура, 69/1

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«БОТАНИКА», @botanicauz

Магазин экотоваров и полезных продуктов питания.

Адрес: ул. Шахрисабз, 5 / ул. Аккурган, 21а

Контакты: +99899 973 9990

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Avocado, @avocado_organic_house

Онлайн-экомаркет, где представлены больше 60 экобрендов и 3500 наименований товаров и продуктов. Здесь продают ЗОЖ-продукты питания и косметику.

Адрес: ТЦ «Самарканд Дарвоза», 3 этаж

Контакты: +998 99 902 00 44

Куда сдать пластик и мусор на переработку













Asia Textile Regeneration

Адрес: ​Кушбеги, 6, блок 5

Контакты: +998 97 156 76 10





Sanoat Komunnal Servis

Адрес: Карасу 6-й квартал, 6г





Maxsustrans.uz

Адрес: ​Чиланзар Ц квартал микрорайон, 2/1 / ​Уйсозлар 2-й проезд, 42а / ​Ферганское шоссе, 554/2 / ​Хуштепа, 8а/2

Контакты: +998 71 280 25 31





Hashar

Пункты приема пластика и бумаги.

Адреса и карта: @hasharweek





Пункты приема вторсырья и макулатуры

Адрес: ввести запрос в 2ГИС, филиалы по городу.

Где узнать больше





Где узнать больше информации о субботниках, о раздельном сборе отходов, о пунктах приема вторсырья, экологичном образовании и что может сделать каждый горожанин.

— Facebook: «Фруктовый Сад. ЭкоСообщество»

— ecouz.uz

— @uz_ecology

— @hasharweek

— @eco_friend_uz

— @ecoclub_alwiut.