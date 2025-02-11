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Экологичный стиль жизни: 7 альтернатив одноразовым вещам
Стиль жизни

08.02.2025

Экологичный стиль жизни: 7 альтернатив одноразовым вещам

Первый шаг к экологичному образу жизни — контроль потребления и переход от одноразовых вещей к многоразовым. Вот несколько предметов ежедневного использования, которые могут существенно снизить ваш экологический след.


Шопперы


У шопперов много плюсов помимо экологичности: они удобные, стильные и продаются по доступным ценам. Также они прочнее обычных пакетов, что делает носку легче. Использование такой сумки в течение года позволит заменить не менее 150 полиэтиленовых пакетов.


Бутылки для воды

Использование собственных бутылок — лучший эко-френдли способ перестать покупать воду в пластиковых бутылках. Такие тары прослужат долго и выручат в любой ситуации: на прогулке, в офисе, на тренировке. Рекомендуется выбирать бутылку из стекла или нержавеющей стали.


Тканевые подгузники

Тканевые подгузники — отличная замена одноразовым. Внутренняя часть таких подгузников мягко выстлана микрофибровыми вставками, они водонепроницаемы и могут стираться в машинке. Кроме того, переход на многоразовые памперсы поможет сэкономить на покупках.


Многоразовые фильтры для кофе

Любители кофе могут приобрести многоразовые фильтры для кофе. Можно заменить бумажные фильтры для кофемашины на фильтры из нержавеющей стали или конопли — это экологично, экономично и полезно для здоровья!


Микрофибра для снятия макияжа

Снимать макияж можно не ватными дисками, а полотенцем из микрофибры. Оно служит около пяти лет, превращая уход за кожей в мягкий и приятный процесс. К тому же, микрофибра стирается намного легче, чем одежда.


Менструальные чаши

Силикон — довольно экологичный ингредиент. Материал при разложении постепенно возвращается в свое исходное состояние. Поэтому, менструальные чаши — лучшая альтернатива одноразовым средствам гигиены. Плюс такие чаши безопаснее.


Металлические трубочки

Металлические трубочки отлично выполняют функцию обычных пластиковых трубочек, но при этом вы можете выбрать стильные варианты. Плюс ко всему, такие трубочки идеально подходят для людей с чувствительными зубами.

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