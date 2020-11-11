Эффективные коммуникации для малого бизнеса, с чего начать переход в онлайн

Об агентстве и опыте
APEX Consult — компания, которая уже более 10 лет на рынке Казахстана, мы оказываем услуги по организации эффективных коммуникаций. Сейчас мы работаем в нескольких направлениях: эффективные коммуникации, ивент-менеджмент, проведение социальных исследований и личный брендинг.
В основном мы работаем с государственными учреждениями и национальными компаниями, в силу того, что в руководящем составе у нас есть опытный политтехнолог. Также мы работаем с частным бизнесом и занимаемся страновым PR, вели несколько стран на Экспо.
У нас есть большой опыт работы с зарубежными и мировыми СМИ, телеканалами, информационными изданиями и порталами. Такими каналами коммуникации в основном пользуются компании, которые планируют привлечение инвестиций, и туристическая отрасль. Конечно, чаще всего публикации в зарубежных изданиях делаются на коммерческой основе. Но если новость интересна широкой массе людей и может привлечь им новую читательскую аудиторию, они могут взять ее и бесплатно.
О коммуникациях для малого бизнеса
Малому бизнесу лучше всего не начинать продвижение раньше времени, у вас должен быть готов продукт и канал продаж, чтобы клиент реально мог купить ваш товар или услугу и не расстроиться. Если вы хотите протестировать свою гипотезу, то лучше найдите аудиторию для тестирования, но не заявляйте о продукте на широкие массы, пока не будете в нем уверены.
Самые доступные и эффективные каналы для продвижения — социальные сети, YouTube, работа с микроблогами и таргетированная реклама. На сегодняшний день сотрудничество с небольшими блогерами от 10 000 подписчиков — один из самых рабочих инструментов для малого бизнеса, так как у них недорогая реклама и живая аудитория.
Что касается видеоконтента, хорошо, если это живое видео, где есть человек в кадре, который что-то рассказывает, прямые эфиры и анимационные ролики.
Если вы только начинаете вести свои социальные сети и контент в них, лучше всего нанять SMM-менеджера или недорогое агентство с опытом, чтобы они помогли вам выстроить контент, расписать позиционирование, провести аналитику, протестировать несколько видов контента и создали документ для ведения социальных сетей, которым в будущем может пользоваться любой человек, который будет вести ваши социальные сети.
О социальных сетях и онлайне
Во время карантина мы проводили исследования и выяснили, что самая популярная социальная сеть в Казахстане — Instagram, затем YouTube. Но чтобы заходить в YouTube, нужно понимать, что придется производить контент регулярно, чтобы достичь каких-то результатов, хотя бы один раз в одну-две недели. В YouTube нужно делать качественно, интересно и регулярно, тогда вас ждет успех. Facebook популярен в основном только в Алматы и Нур-Султане, но даже VK обгоняет его на 1%.
Сейчас люди в основном потребляют информацию из неофициальных источников, они читают ее в пабликах в социальных сетях и пересылают друг другу в мессенджерах. Мы видим тренд на все больший уход в онлайн и социальные сети, так как многим из-за пандемии пришлось больше сделать акцент именно на этих каналах, и они будут продолжать усиляться.