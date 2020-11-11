Эффективные коммуникации для малого бизнеса, с чего начать переход в онлайн

Об агентстве и опыте

О коммуникациях для малого бизнеса

О социальных сетях и онлайне

Сейчас мы работаем в нескольких направлениях: эффективные коммуникации, ивент-менеджмент, проведение социальных исследований и личный брендинг.Также мы работаем с частным бизнесом и занимаемся страновым PR, вели несколько стран на Экспо.Такими каналами коммуникации в основном пользуются компании, которые планируют привлечение инвестиций, и туристическая отрасль. Конечно, чаще всего публикации в зарубежных изданиях делаются на коммерческой основе. Но если новость интересна широкой массе людей и может привлечь им новую читательскую аудиторию, они могут взять ее и бесплатно.Если вы хотите протестировать свою гипотезу, то лучше найдите аудиторию для тестирования, но не заявляйте о продукте на широкие массы, пока не будете в нем уверены.На сегодняшний день сотрудничество с небольшими блогерами от 10 000 подписчиков — один из самых рабочих инструментов для малого бизнеса, так как у них недорогая реклама и живая аудитория.Что касается видеоконтента, хорошо, если это живое видео, где есть человек в кадре, который что-то рассказывает, прямые эфиры и анимационные ролики.чтобы они помогли вам выстроить контент, расписать позиционирование, провести аналитику, протестировать несколько видов контента и создали документ для ведения социальных сетей, которым в будущем может пользоваться любой человек, который будет вести ваши социальные сети.Но чтобы заходить в YouTube, нужно понимать, что придется производить контент регулярно, чтобы достичь каких-то результатов, хотя бы один раз в одну-две недели. В YouTube нужно делать качественно, интересно и регулярно, тогда вас ждет успех. Facebook популярен в основном только в Алматы и Нур-Султане, но даже VK обгоняет его на 1%.Мы видим тренд на все больший уход в онлайн и социальные сети, так как многим из-за пандемии пришлось больше сделать акцент именно на этих каналах, и они будут продолжать усиляться.