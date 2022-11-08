Единственный бал с историей в Казахстане пройдет в Астане

XIII-ый Зимний благотворительный бал пройдет в столице 8 декабря. Это единственный бал с историей в Казахстане.

С 2012 года Корпоративным фондом «Болашақ» ежегодно проводится Зимний благотворительный бал с целью привлечения внимания общественности к проблемам получения качественного образования детьми с особыми потребностями и поддержки талантливой молодежи.

Это культурное мероприятие столицы, традиционно собирающее представителей бизнес-элиты, дипломатического корпуса, общественных и политических кругов

Гости мероприятия погружаются в сказочную атмосферу, где их ждут танцы дебютантов от классического вальса до зажигательного латино, гала-ужин, аукцион ценных лотов, а также розыгрыш призов.

В программе бала:

— танцы с дебютантами: от классического вальса до зажигательного латино

— гала-ужин

— аукцион предметов искусства и спортивной атрибутики

— выступление звезд казахстанской эстрады

— розыгрыш ценных призов от партнеров мероприятия.

Вырученные средства пойдут на благотворительные программы «Каждый ребенок достоин школы» и «Проездные гранты» фонда «Болашақ» для детей с особыми потребностями и талантливой молодежи.

Место проведения — отель Hilton Astana.

Купить билет и внести свой вклад в развитие системной благотворительности, став гостем XIII Зимнего благотворительного бала можно на сайте sxodim.com.