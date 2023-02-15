Эдиль Ажибаев из Кыргызстана вошел в топ-10 лучших директоров стартапов Лондона

Основателя стартапа picVpic Эдиля Ажибаева из Кыргызстана включили в топ-10 самых успешных руководителей стартапов Лондона в сфере поисковых систем.

Best Startup UK отслеживает более 130 000 британских стартапов и более полумиллиона человек, занимающих ключевые должности в компаниях. Используя этот каталог, издание выделяет лучших сотрудников, основателей и членов правления, которые заслуживают большего признания, чем они получают в настоящее время.

Список составлен на основе анализа нескольких направлений:

— инновационность

— рост

— менеджмент, навыки управления командой

— социальное воздействие.

Эдиль Ажибаев — предприниматель из Кыргызстана, которому удалось создать уникальный стартап picVpic. PicVpic предлагает поисковую систему, которая позволяет пользователям сравнивать и ранжировать товары из различных интернет-магазинов.

Источник: 24.kg