Эдгар Райт снимет фильм о призраке актрисы немого кино

Режиссер Эдгар Райт снимет фильм «Сцена 13» по одноименному рассказу Саймона Рича, создателя сериалов «Чудотворцы» и «Мужчина ищет женщину».

Картина расскажет о режиссере, которому предстоит встретиться с призраком актрисы немого кино, обитающем на киностудии в течение многих лет. Режиссер и приведение поймут, что между ними немало общего.

Сценарий фильма напишет сам Саймон Рич. Он же выступит сопродюсером ленты вместе с Райтом.

Эдгар Райт известен своей работой над «Зомби по имени Шон» и «Малышом на драйве».

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: igromania.ru