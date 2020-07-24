Эдгар Райт снимет фильм о призраке актрисы немого кино

Режиссер Эдгар Райт снимет фильм «Сцена 13» по одноименному рассказу Саймона Рича, создателя сериалов «Чудотворцы» и «Мужчина ищет женщину».
Картина расскажет о режиссере, которому предстоит встретиться с призраком актрисы немого кино, обитающем на киностудии в течение многих лет. Режиссер и приведение поймут, что между ними немало общего.
Сценарий фильма напишет сам Саймон Рич. Он же выступит сопродюсером ленты вместе с Райтом.
Эдгар Райт известен своей работой над «Зомби по имени Шон» и «Малышом на драйве».
Источник: daily.afisha.ru
Источник фотографии: igromania.ru