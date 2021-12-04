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Эд Ширан и Элтон Джон желают всем веселого Рождества в новом совместном клипе
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Сегодня в 10:39

Эд Ширан и Элтон Джон желают всем веселого Рождества в новом совместном клипе

Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный рождественский трек Merry Christmas, а вместе с ним клип с воссозданной сценой из фильма «Реальная любовь». Вся выручка с продаж сингла отправится на благотворительность.

Настроение в видео действительно праздничное. В клипе можно увидеть отсылки к легендарным рождественским хитам Last Christmas Джорджа Майкла, Stay Another Day East 17, I Wish It Could Be Christmas Everyday Wizzard и Walking In The Air из мультфильма «Снеговик». Для самых внимательных — в ролике есть много звездных камео.

Все деньги, заработанные на песне, передадут в музыкальный фонд Эда Ширана, помогающий молодым артистам из его родного Саффолка, и в Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

Источник: daily.afisha.ru

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#благотворительность #музыка #клип #эдширан #элтонджон
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