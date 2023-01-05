Ed Sheeran, Coldplay, The Weeknd и еще 9 артистов, чьи концертные туры в 2023 году мы ждем

Топовые мировые артисты, которые организуют концертные туры в 2023 году. Северная Америка, Европа, Латинская Америка, Ближний Восток — успевайте купить билеты.







В начале декабря 2022 года SZA выпустила альбом SOS. В честь этого она объявила о своем первом туре по Северной Америке, который начнется 21 февраля и продлится до 22 марта. К SZA присоединится Омар Аполло.





Arctic Monkeys, @arcticmonkeys

Arctic Monkeys выпустили свой новый альбом The Car 21 октября. Выступления группы распланированы на весь год. В январе — концерты в Австралии, затем Азия: Сингапур, Гонконг, Филиппины, Таиланд, Япония, Индонезия. В конце апреля шоу продолжится в Европе, в начале лета артисты поедут в Великобританию, в июле и августе еще одна серия концертов в странах Европы, а осенью — в Северной Америке.





Ed Sheeran, @teddysphotos

Один из самых популярных британских артистов — Ed Sheeran — объявил даты своего тура Mathematics в Северной Америке.

Первый концерт состоится в мае 2023 года в Арлингтоне, штат Техас.





Taylor Swift, @taylorswift

Новый альбом Тейлор Свифт Midnights вышел 21 октября. Вскоре после этого она подтвердила масштабное турне, которое состоится в 2023 году. Концерты в Штатах начнутся уже в марте.





Coldplay, @coldplay

Coldplay объявили даты своего мирового турне в поддержку Music of the Spheres на 2023 год. В следующем году группа выступит в Бразилии, Португалии, Испании, Великобритании, Италии, Швейцарии, Дании, Швеции, Нидерландах.





Pink, @pink

Тур Pink по Summer Carnival пройдет в Северной Америке, Великобритании и Европе.

В туре к Pink присоединятся Grouplove и KidCutUp.





Bruno Mars, @brunomars

Бруно Марс продолжает свою серию шоу на Лас-Вегас-Стрип. Певец выступит в конце января и начале февраля 2023 года.





Maroon 5, @maroon5

Maroon 5 отправляются в тур по Великобритании и Европе. Первый концерт состоится в феврале 2023 года.





Katy Perry, @katyperry

Певица запланировала новые шоу на 15-25 февраля и с 3 марта по 15 апреля в Лас-Вегасе.





Adele, @adele

Adele объявила о серии шоу в честь недавно выпущенного альбома. Они пройдут в Лас-Вегасе до марта 2023 года.





The Weeknd, @theweeknd

The Weeknd объявил даты своего тура After Hours Til Dawn на 2023 год. Следующий этап тура начнется 10 июня, в Манчестере, Великобритания, на стадионе Etihad, с остановками по всей Европе и Латинской Америке.





Imagine Dragons, @imaginedragons

Группа Imagine Dragons отправится в мировое турне Mercury 24 января 2023 года.

Тур посвящен выходу их долгожданного двухдискового альбома Mercury — Acts 1 & 2. Концерты пройдут в ОАЭ, Индии, Бразилии, странах Европы и не только.