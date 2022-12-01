EcoBusinessLab. 3 истории предпринимателей о том, как они создают «зеленый» бизнес

Общественный Фонд ITeachMe центр развития компетенций, получивший награду Премия для НПО как молодая и быстроразвивающаяся организация в Казахстане, способствующая социализации и интеграции в общество людей с инвалидностью и делающая акцент на трудоустройстве данной категории.

У фонда в настоящее время реализуется девять параллельных проектов, и один из них проект EcoBusinessLab, который реализуется в партнерстве с компанией Шеврон и помогает развиваться молодым людям с привлекательными идеями в сфере эко-предпринимательства. Чтобы больше узнать о проекте, мы поговорили с тремя участниками второго сезона EcoBusinessLab.





Дана Есембекова, 34 года, город — Астана





По образованию я финансист, но много лет работала в управлении архитектуры города, занимаясь построением инженерных сетей. После декретного отпуска подумала о том, что выход на госслужбу мне не подойдет. Решила искать себя в сфере предпринимательства.

Проект Open Place

Я обратила внимание, что у нас начали появляться дизайнеры и онлайн магазины с интересными вещами, поэтому решила объединять их на одной офлайн площадке. Например, я сдавала рейлы для ребят, а с меня была крутая локация, примерочные, Instagram со всей информацией о брендах-резидентах и персонал.

В EcoBusinessLab я попала уже в процессе работы Open Place. Я запускала проект с экспертами в сфере экономики, маркетинга и эко-направления.

В процессе обучения я уже купила швейную машинку и заняла небольшое пространство в своем же шоуруме, куда и пригласила работать несколько профессиональных швей. Мы начали отшивать небольшие заказы дизайнеров, у которых были идеи для коллекций, но не было цехов для реализации.





Сразу же возник второй запрос от клиентов — реставрация любимой одежды. Мы начали принимать винтажную одежду. Например, к нам приносили платья 60-х и пальто 40-х годов. Еще один удивительный запрос был от клиентки, которая из старых джинс создавала сумки и шопперы.

Я выделила для себя два вида клиентов, которые к нам приходят. Во-первых, это сектор B2B или начинающие дизайнеры. Во-вторых, это девушки, которые больше заботятся об эко-продукции и занимающиеся переделкой вещей.

Я мозг проекта Open Place и отвечаю за весь креатив. У меня в команде есть технолог, который отвечает за качество продукции. Также у нас есть мастера, которые создают заказы. Получается, что нас четыре человека.

Open Place важен, потому что я продвигаю идею гендерного равенства, предлагая работу женщинам. Также я даю возможность работать людям с инвалидностью с полным социальным пакетом. Важно, что мой проект про «зеленое» потребление. Я социальный предприниматель.

О гранте





О гранте я узнала случайно, через социальные сети в какой-то группе. Я заполнила форму и даже не думала, что все зайдет так далеко. Была жажда получения новых знаний и любопытство.

О будущем

У меня в голове уже есть стратегия, которой я хочу придерживаться в будущем. Это большой цех на 30-40 рабочих мест, где мы можем воплощать все запросы клиентов.

Также у меня есть идея запустить свою линейку одежды из переработанной ткани. Например, из ткани конопли, которую мы нашли в Индии.

Я хочу продвигать такой образ мысли в одежде, посредством которого можно подсветить этнику нашего народа через зеленое «качество».





Анастасия Кравченко и Артем Кравченко, город — Астана





Мы семейная пара с детьми, которая занимается собирательством и выращиванием трав, готовкой полезных перекусов, деликатесов, альтернативных сладостей и этичной косметики.

Семейный проект «Ладага»

В моей семье собирание трав было традицией, которая передалась нам через бабушку и маму. Сначала мы собирали для себя, делали из трав чаи. А потом начали просить и друзья, и друзья друзей. Всем нравилось.

Мы хорошо разбираемся в этой теме, поэтому собираем травы в лесу, а некоторые даже сами выращиваем.

Позже Артем предложил создать упаковку, логотип и название, что мы и сделали. Артем — шеф-повар. Тут пазл и сложился. Помимо трав, мы стали заниматься едой: вялить томаты, рыбу, мясо, собирать баночки с орехами и медом, делать конфеты.

Нам оставалось только описать сам проект, что мы и сделали. В этом году мы попали в EcoBusinessLab и выиграли грант.





Мы также начали «готовить» косметику. У одной из малоизвестных марок я открыла для себя убтан, который потом мы решили производить сами. Позже мы начали делать гидролаты.

Мы разделили с мужем обязанности: он отвечает за качество кухни, а я отвечаю за обучение, продвижение и оформление бренда. Сейчас мы снимаем студию с девочками, где выставляемся и проводим мастер-классы.

Мы выделили несколько целевых аудиторий. Во-первых, это женщины-мамы, которые следят за здоровьем. Им интересно все натуральное, они посещают бани, используя нашу продукцию. Есть даже одна клиентка, которая покупает нашу пастилу своей собаке. Во-вторых, это частные предприятия, магазинчики со здоровой продукцией, которые покупают у нас оптом. В-третьих, это люди с интересными профессиями. Например, у нас покупает травы мужчина, занимающийся телесными практиками.

Этот проект важен для нас, потому что мы воплотили в нем себя, где мы не стесняемся быть собой, где мы открыто говорим о своих ценностях. А для других людей наш проект важен, потому что мы создаем экологичный и здоровый продукт.





Мы пропагандируем локальный образ жизни, в котором человек живет на своей земле, собирает с нее все нужное, и ему не надо никуда ехать, загрязняя природу, за лучшей жизнью. Именно тут и происходит эффект заземления и соединения с природой. К примеру, в нашем регионе облепиха содержит больше витамина C, чем лимоны из магазина. А мы это знаем.

О гранте

Сначала мы участвовали в EcoBusinessLab, но о гранте ничего не знали. Я пришла на проект, потому что мне не хватало знаний в вопросах экологичности.

Я подала заявку на грант и получила.

О будущем

У нас есть цель — открыть свой собственный цех и оформить несколько точек продаж. Думаю, что через год мы выйдем за рамки Instagram, начнем сотрудничество с какой-нибудь фирмой доставки и станем не просто семейным бизнесом, а чем-то более весомым.





Роза Адыракова, город — Астана





Я врач-офтальмолог. Сам проект я придумала, когда проходила обучение в EcoBusinessLab.

Проект «EcO-OkO»

Я подумала, что было бы классно делать оправы из переработанного пластика. Это будет экологичнее, дешевле и с точки зрения инноваций — это тоже интересный продукт.

Повезло, что в моей команде обучения был Тимур, важный человек в моем бизнесе, потому что он занимается 3D принтерами, делает нити из пластика для 3D принтера и производит разные изделия. Так мы решили попробовать создать мою идею в физическом мире.

Мы закупили материал, создали дизайн, попробовали сделать первый образец, который мне понравился. К сегодняшнему дню мы уже изготовили много разных видов оправ: офисные, детские, универсальные, с разным дизайном. Сейчас мы находимся на стадии доработки всех деталей.





Во-первых, мы запустились как проект, который точно переплетается с медициной и офтальмологией. И так как я в этом эксперт, то знаю, что делаю. Во-вторых, я хотела запустить экологичный проект.

Сейчас мы находимся на стадии закупки оборудования в Астане, потому что у Тимура 3D принтер находится в другом городе, а это неудобно. Приходится отсылать изготовленные модели из города в город, чтобы их одобрить.

Мне пришла идея изготавливать оправы для таких клиентов, которые более уязвимы с финансовой точки зрения. Обычно это пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные мамы.

О гранте

Я пришла со своей идеей, чтобы просто попробовать и стать подкованнее в сфере финансов.





Жюри смотрели не только на проект, но и на человека, который презентовал идею. Им было важно: Хочет ли человек дальше обучаться чему-то новому? Как он шел с проектом все эти шесть месяцев? Обучаясь, я поняла, что многого не знаю, но шла вперед.

О будущем

Я хочу донести свою идею врачам-единомышленникам.

Сейчас планирую довести свой прототип очков до первой минимальной продажи. Дальше хочу обратиться к меценатам или инвесторам за помощью. Например, одной из идей было помогать детям в тех семьях, которые не могут позволить себе купить очки, необходимые им по показаниям.

Есть идея поставить стеллажи с моими оправами в заведениях, связанных с медициной или офтальмологией. Это все для социально-уязвимых клиентов.

Еще одна интересная мысль — использовать мои очки в виде мерча для тимбилдинга компаний.





Подобные программы очень важны для Казахстана. Они помогают экономическому развитию страны. Помогают думать по-другому, используя все свое творчество и воображение. А это так нужно в наше время.

Миссия таких проектов ясна: раскрытие потенциала небольших проектов, их развитие в нечто большее и прекрасное. Все это объединяет людей и делает их лучше с каждым днем.



