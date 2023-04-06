E+ Awards Центральная Азия: объявлены финалисты I тура

После I тура судейства в шорт-лист премии E+ Awards Центральная Азия, которая впервые проходит на территории Казахстана и стран Центральной Азии, вошли 20 проектов.
Самыми популярными номинациями стали: Brand Experience, «Сезонный Маркетинг» и «Запуск нового продукта или услуги».
В состав судейского корпуса вошли 52 эксперта, а также была реализована система «перекрестного судейства». Каждый судья мог оценивать не только локальные кампании, но и кейсы соседних стран.
Такая система взаимодействия позволяет каждому члену судейской команды получить уникальный опыт, расширить свое понимание рынков соседних стран и углубить свои профессиональные знания через насмотренность и профессиональное взаимодействие с коллегами.
Победители конкурса будут определены по итогам II тура и объявлены на церемонии награждения 27 апреля, билеты на которую можно купить уже сейчас по ссылке.
Список финалистов:
Устойчивый успех
— Здравствуйте, я ваш Kaspi гид, Kaspi.kz
— Kaspi Жума: всенародный праздник выгодных покупок, Kaspi.kz
— Texnomart/Development, texnomart
— Первые объятия Huggies, Huggies
— Asl Baraka/Development, Asl Baraka.
Кампании с одним каналом коммуникации
— LG Service, LG
— Максимально брендированный ролик, Beeline Kazakhstan.
Brand Experience
— Payme/ Visa «Узбечка», Payme
— МИЛЛИОН ЗА ХОРОШИЕ ДЕЛА, Jusan
— Miller Tribe Fest, Miller
— Har yo'l Oq yo'l / Каждый путь безопасный, Страховая компания GROSS.
Ребрендинг
— Новая маркетинговая стратегия бренда Jusan, Jusan.
Брендированный контент
— Скажи: «Привет, Cheetos» — вирусный запуск бренда, Pepsico / Cheetos.
Кампании с краткосрочным эффектом
— МИЛЛИОН ЗА ХОРОШИЕ ДЕЛА, Jusan.
Performance Marketing
— МИЛЛИОН ЗА ХОРОШИЕ ДЕЛА, Jusan.
Медиаинновация и медиаидея
— New Year Caravan, Coca-Cola.
Запуск нового продукта или услуги
— Скажи: «Привет, Cheetos» — вирусный запуск бренда, Pepsico / Cheetos
— Har yo'l Oq yo'l / Каждый путь безопасный, Страховая компания GROSS.
Сезонный маркетинг, Реакция на событие или инфоповод
— Не бросай на полпути, 1Fit.
Технологический маркетинг
— Lay’s Data-Driven Marketing — эффективная коммуникация на новом уровне, PepsiCo / Lay's.
II тур судейства состоится 12-13 апреля.
Премию проводит Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация совместно с Маркетинговой Ассоциацией Узбекистана и командой, которая организовывала премию Effie Russia на протяжении 8 лет в России.