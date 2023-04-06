Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
e-awards-central-naya-aziya-ob-yavleny-finalisty-i-tura
E+ Awards Центральная Азия: объявлены финалисты I тура
79
Главный

Сегодня в 10:00

E+ Awards Центральная Азия: объявлены финалисты I тура

После I тура судейства в шорт-лист премии E+ Awards Центральная Азия, которая впервые проходит на территории Казахстана и стран Центральной Азии, вошли 20 проектов.

Самыми популярными номинациями стали: Brand Experience, «Сезонный Маркетинг» и «Запуск нового продукта или услуги».

В состав судейского корпуса вошли 52 эксперта, а также была реализована система «перекрестного судейства». Каждый судья мог оценивать не только локальные кампании, но и кейсы соседних стран.

Такая система взаимодействия позволяет каждому члену судейской команды получить уникальный опыт, расширить свое понимание рынков соседних стран и углубить свои профессиональные знания через насмотренность и профессиональное взаимодействие с коллегами.

Победители конкурса будут определены по итогам II тура и объявлены на церемонии награждения 27 апреля, билеты на которую можно купить уже сейчас по ссылке.

IMG_20230406_095848_888.jpg

Список финалистов:

Устойчивый успех

— Здравствуйте, я ваш Kaspi гид, Kaspi.kz

— Kaspi Жума: всенародный праздник выгодных покупок, Kaspi.kz

— Texnomart/Development, texnomart

— Первые объятия Huggies, Huggies

— Asl Baraka/Development, Asl Baraka.

Кампании с одним каналом коммуникации

— LG Service, LG

— Максимально брендированный ролик, Beeline Kazakhstan.

Brand Experience

— Payme/ Visa «Узбечка», Payme

— МИЛЛИОН ЗА ХОРОШИЕ ДЕЛА, Jusan

— Miller Tribe Fest, Miller

— Har yo'l Oq yo'l / Каждый путь безопасный, Страховая компания GROSS.

Ребрендинг

— Новая маркетинговая стратегия бренда Jusan, Jusan.

Брендированный контент

— Скажи: «Привет, Cheetos» — вирусный запуск бренда, Pepsico / Cheetos.

Кампании с краткосрочным эффектом

— МИЛЛИОН ЗА ХОРОШИЕ ДЕЛА, Jusan.

Performance Marketing

— МИЛЛИОН ЗА ХОРОШИЕ ДЕЛА, Jusan.

Медиаинновация и медиаидея

— New Year Caravan, Coca-Cola.

Запуск нового продукта или услуги

— Скажи: «Привет, Cheetos» — вирусный запуск бренда, Pepsico / Cheetos

— Har yo'l Oq yo'l / Каждый путь безопасный, Страховая компания GROSS.

Сезонный маркетинг, Реакция на событие или инфоповод

— Не бросай на полпути, 1Fit.

Технологический маркетинг

— Lay’s Data-Driven Marketing — эффективная коммуникация на новом уровне, PepsiCo / Lay's.

II тур судейства состоится 12-13 апреля.

Премию проводит Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация совместно с Маркетинговой Ассоциацией Узбекистана и командой, которая организовывала премию Effie Russia на протяжении 8 лет в России.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#реклама #маркетинг #премия #центральнаяазия #номинант
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Скриптонит и Gee Baller выпустили альбом The Genetic Code
1702
Вышел трейлер нового триллера М.Найта Шьямалана «Стук в хижине»
886
Серия выступлений «Мировой Джаз в столице»
2011
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.