E+ Awards Центральная Азия: объявлены финалисты I тура

После I тура судейства в шорт-лист премии E+ Awards Центральная Азия, которая впервые проходит на территории Казахстана и стран Центральной Азии, вошли 20 проектов.

Самыми популярными номинациями стали: Brand Experience, «Сезонный Маркетинг» и «Запуск нового продукта или услуги».

В состав судейского корпуса вошли 52 эксперта, а также была реализована система «перекрестного судейства». Каждый судья мог оценивать не только локальные кампании, но и кейсы соседних стран.

Такая система взаимодействия позволяет каждому члену судейской команды получить уникальный опыт, расширить свое понимание рынков соседних стран и углубить свои профессиональные знания через насмотренность и профессиональное взаимодействие с коллегами.

Победители конкурса будут определены по итогам II тура и объявлены на церемонии награждения 27 апреля, билеты на которую можно купить уже сейчас по ссылке.





Список финалистов:

Устойчивый успех

— Здравствуйте, я ваш Kaspi гид, Kaspi.kz

— Kaspi Жума: всенародный праздник выгодных покупок, Kaspi.kz

— Texnomart/Development, texnomart

— Первые объятия Huggies, Huggies

— Asl Baraka/Development, Asl Baraka.

Кампании с одним каналом коммуникации

— LG Service, LG

— Максимально брендированный ролик, Beeline Kazakhstan.

Brand Experience

— Payme/ Visa «Узбечка», Payme

— МИЛЛИОН ЗА ХОРОШИЕ ДЕЛА, Jusan

— Miller Tribe Fest, Miller

— Har yo'l Oq yo'l / Каждый путь безопасный, Страховая компания GROSS.

Ребрендинг

— Новая маркетинговая стратегия бренда Jusan, Jusan.

Брендированный контент

— Скажи: «Привет, Cheetos» — вирусный запуск бренда, Pepsico / Cheetos.

Кампании с краткосрочным эффектом

— МИЛЛИОН ЗА ХОРОШИЕ ДЕЛА, Jusan.

Performance Marketing

— МИЛЛИОН ЗА ХОРОШИЕ ДЕЛА, Jusan.

Медиаинновация и медиаидея

— New Year Caravan, Coca-Cola.

Запуск нового продукта или услуги

— Скажи: «Привет, Cheetos» — вирусный запуск бренда, Pepsico / Cheetos

— Har yo'l Oq yo'l / Каждый путь безопасный, Страховая компания GROSS.

Сезонный маркетинг, Реакция на событие или инфоповод

— Не бросай на полпути, 1Fit.

Технологический маркетинг

— Lay’s Data-Driven Marketing — эффективная коммуникация на новом уровне, PepsiCo / Lay's.

II тур судейства состоится 12-13 апреля.

Премию проводит Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация совместно с Маркетинговой Ассоциацией Узбекистана и командой, которая организовывала премию Effie Russia на протяжении 8 лет в России.