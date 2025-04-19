E+ Awards Центральная Азия 2025: объявлен шорт-лист премии

Стали известны результаты первого тура судейства единственной в регионе международной премии эффективности Е+ Awards Центральная Азия.
В судейский корпус вошли 102 эксперта из стран Центральной Азии и России. Как и в прошлом сезоне, была реализована система «перекрестного судейства» — каждый судья мог оценивать не только локальные кампании, но и кейсы соседних стран. Такая система взаимодействия позволяет каждому члену судейской команды получить уникальный опыт, расширить свое понимание рынков соседних стран и углубить свои профессиональные знания через насмотренность и профессиональное взаимодействие с коллегами.
По итогам 1 тура судейства Tribune.kz представляет список финалистов и поздравляет их с выходом в шорт-лист:
Индустриальные номинации:
Непродовольственные товары
— «От енешки келинке, с любовью!» — Finish & Bosсh.
Продукты питания и безалкогольные напитки
— «Любимый». Потому что родной! — «Любимый».
Телекоммуникации. Интернет
— «БЕШG» от Altel — Altel
— Трансформация Tele2 из дискаунтера в самого выгодного оператора на рынке — Tele2 Kazakhstan.
Транспортные средства и сопутствующие товары
— «Казахстанцами для казахстанцев» — Allur.
Красота. Косметика и парфюмерия
— GARNIER COLOR NATURALS: Возвращение лидерства — GARNIER COLOR NATURALS
— Мицеллярная вода Garnier: Перезапуск категории — GARNIER.
Розничная торговля. Маркетплейсы
— «Хит Продаж» — Kaspi.kz.
Гостиницы. Рестораны. Кейтеринг
— Становление бренда I'M — I'M Restaurants.
Специальные номинации:
Brand Experience
— Emergency SIM — Beeline Kazakhstan
— GOOOO to fitness! — Invictus GO
— «АЙДАХАР» — OLD SPICE
— «Bonduelle. О вкусах спорят» — Bonduelle
— «@username, вы вернули их!» — Lay's
— «Сезон Великолепия» — Muhtasham Mavsum — Tashkent City Mall
— Coca-Cola x Yandex Kazakhstan — Coca-Cola x Yandex Kazakhstan
— Mosaicvertising — payme.
Общество и устойчивое развитие: Бренды / Компании
— «От енешки келинке, с любовью!» — Finish & Bosсh
— «Спасая снежных барсов: как ИИ работает на благо экологии», Yandex Cloud — Yandex Cloud
— Mosaicvertising — payme
— «Bonduelle. О вкусах спорят» — Bonduelle.
Кампании с краткосрочным эффектом
— «От енешки келинке, с любовью!» — Finish & Bosсh
— Продажи на Strobar больше — Strobar.
Брендированный контент
— «АЙДАХАР» — OLD SPICE
— «Теннис по-алматински» — Beeline Kazakhstan.
Специальная аудитория
— «Bonduelle. О вкусах спорят» — Bonduelle
— Barni Back to School 2024 — Tale Therapy — Barni.
Корпоративная репутация
— Mosaicvertising — payme.
Коллаборация брендов
— «АЙДАХАР» — OLD SPICE
— We are Venom. We are Citix — Meloman X Citix.
Ребрендинг
— Ребрендинг McDonald's в I'M Restaurants — I'M Restaurants
— Успешный ребрендинг компании SAG, который привел к повышению всех показателей — SAG
— Ребрендинг на Strobar лучше — Strobar.
Торговый маркетинг
— «Хит Продаж» — Kaspi.kz
— «Казахстанцами для казахстанцев» — Allur.
Сезонный маркетинг, Реакция на событие или инфоповод
— «Qazan Burger — это по-нашему!» — I'M Restaurants.
Медиаинновация и медиаидея
— Emergency SIM — Beeline Kazakhstan.
Кампании с одним каналом коммуникации
— Emergency SIM — Beeline Kazakhstan.
Спонсорство, Спортивный маркетинг
— «Теннис по-алматински» — Beeline Kazakhstan.
Далее пройдет II тур судейства и его результатом станет определение победителей — обладателей золотых, серебряных, бронзовых наград и Гран-при, а по итогам набранных баллов определены самое эффективное агентство года и самый эффективный бренд года.
Узнать результаты этого сезона первыми, увидеть лучшие маркетинговые проекты и рекламные кампании 2024 года и разделить вдохновение с победителями в праздничной атмосфере можно будет на торжественной церемонии, которая состоится вечером 24 апреля в Алматы. Количество мест на закрытую оффлайн церемонию ограничено. Приобрести билеты можно на сайте.
Стратегический партнер Е+Awards Центральная Азия 2025 – Forte
Forte — банк, который помогает людям, поддерживает предпринимателей и думает о будущем. Представлен во всех регионах Казахстана и помогает миллионам клиентов в решении их финансовых задач.
Event Партнер церемонии — EZ Solutions
EZ Solutions — международное агентство полного цикла с многолетним уникальным опытом в организации мероприятий разного формата. Деятельность EZ Solutions включает в себя проведение маркетинговых, бизнес, PR- и HR-мероприятий и основана на индивидуальном подходе к каждому проекту.
Beverage Партнер церемонии — RG Brands с торговой маркой AVA
Инфопартнеры: Tribune.kz, КТК, Almaty.TV, BIZmedia, Optimism.kz, NUR.kz, MarCom Club, BES.media, marketing.uz, Weproject, PR room, Marie Claire Kazakhstan, Бизнес Номады.
E+ Awards — международная премия, которая объединяет экспертизу и проекты профессионалов из разных стран. Премией награждают маркетинговые кампании и проекты, которые приносят значимые и измеримые результаты для бизнеса, общества и индустрии.Организаторы — Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация ЦАРА и E+ Awards Russia, ex. Effie Russia.