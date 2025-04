E+ Awards Центральная Азия 2025: объявлен шорт-лист премии

Стали известны результаты первого тура судейства единственной в регионе международной премии эффективности Е+ Awards Центральная Азия.

В судейский корпус вошли 102 эксперта из стран Центральной Азии и России. Как и в прошлом сезоне, была реализована система «перекрестного судейства» — каждый судья мог оценивать не только локальные кампании, но и кейсы соседних стран. Такая система взаимодействия позволяет каждому члену судейской команды получить уникальный опыт, расширить свое понимание рынков соседних стран и углубить свои профессиональные знания через насмотренность и профессиональное взаимодействие с коллегами.

По итогам 1 тура судейства Tribune.kz представляет список финалистов и поздравляет их с выходом в шорт-лист:

Индустриальные номинации:

Непродовольственные товары

— «От енешки келинке, с любовью!» — Finish & Bosсh.

Продукты питания и безалкогольные напитки

— «Любимый». Потому что родной! — «Любимый».

Телекоммуникации. Интернет

— «БЕШG» от Altel — Altel

— Трансформация Tele2 из дискаунтера в самого выгодного оператора на рынке — Tele2 Kazakhstan.

Транспортные средства и сопутствующие товары

— «Казахстанцами для казахстанцев» — Allur.

Красота. Косметика и парфюмерия

— GARNIER COLOR NATURALS: Возвращение лидерства — GARNIER COLOR NATURALS

— Мицеллярная вода Garnier: Перезапуск категории — GARNIER.

Розничная торговля. Маркетплейсы

— «Хит Продаж» — Kaspi.kz.

Гостиницы. Рестораны. Кейтеринг

— Становление бренда I'M — I'M Restaurants.

Специальные номинации:

Brand Experience

— Emergency SIM — Beeline Kazakhstan

— GOOOO to fitness! — Invictus GO

— «АЙДАХАР» — OLD SPICE

— «Bonduelle. О вкусах спорят» — Bonduelle

— «@username, вы вернули их!» — Lay's

— «Сезон Великолепия» — Muhtasham Mavsum — Tashkent City Mall

— Coca-Cola x Yandex Kazakhstan — Coca-Cola x Yandex Kazakhstan

— Mosaicvertising — payme.

Общество и устойчивое развитие: Бренды / Компании

— «От енешки келинке, с любовью!» — Finish & Bosсh

— «Спасая снежных барсов: как ИИ работает на благо экологии», Yandex Cloud — Yandex Cloud

— Mosaicvertising — payme

— «Bonduelle. О вкусах спорят» — Bonduelle.

Кампании с краткосрочным эффектом

— «От енешки келинке, с любовью!» — Finish & Bosсh

— Продажи на Strobar больше — Strobar.

Брендированный контент

— «АЙДАХАР» — OLD SPICE

— «Теннис по-алматински» — Beeline Kazakhstan.

Специальная аудитория

— «Bonduelle. О вкусах спорят» — Bonduelle

— Barni Back to School 2024 — Tale Therapy — Barni.

Корпоративная репутация

— Mosaicvertising — payme.

Коллаборация брендов

— «АЙДАХАР» — OLD SPICE

— We are Venom. We are Citix — Meloman X Citix.

Ребрендинг

— Ребрендинг McDonald's в I'M Restaurants — I'M Restaurants

— Успешный ребрендинг компании SAG, который привел к повышению всех показателей — SAG

— Ребрендинг на Strobar лучше — Strobar.

Торговый маркетинг

— «Хит Продаж» — Kaspi.kz

— «Казахстанцами для казахстанцев» — Allur.

Сезонный маркетинг, Реакция на событие или инфоповод

— «Qazan Burger — это по-нашему!» — I'M Restaurants.

Медиаинновация и медиаидея

— Emergency SIM — Beeline Kazakhstan.

Кампании с одним каналом коммуникации

— Emergency SIM — Beeline Kazakhstan.

Спонсорство, Спортивный маркетинг

— «Теннис по-алматински» — Beeline Kazakhstan.

Далее пройдет II тур судейства и его результатом станет определение победителей — обладателей золотых, серебряных, бронзовых наград и Гран-при, а по итогам набранных баллов определены самое эффективное агентство года и самый эффективный бренд года.

Узнать результаты этого сезона первыми, увидеть лучшие маркетинговые проекты и рекламные кампании 2024 года и разделить вдохновение с победителями в праздничной атмосфере можно будет на торжественной церемонии, которая состоится вечером 24 апреля в Алматы. Количество мест на закрытую оффлайн церемонию ограничено. Приобрести билеты можно на сайте.

Стратегический партнер Е+Awards Центральная Азия 2025 – Forte

Forte — банк, который помогает людям, поддерживает предпринимателей и думает о будущем. Представлен во всех регионах Казахстана и помогает миллионам клиентов в решении их финансовых задач.

Event Партнер церемонии — EZ Solutions

EZ Solutions — международное агентство полного цикла с многолетним уникальным опытом в организации мероприятий разного формата. Деятельность EZ Solutions включает в себя проведение маркетинговых, бизнес, PR- и HR-мероприятий и основана на индивидуальном подходе к каждому проекту.

Beverage Партнер церемонии — RG Brands с торговой маркой AVA

Инфопартнеры: Tribune.kz, КТК, Almaty.TV, BIZmedia, Optimism.kz, NUR.kz, MarCom Club, BES.media, marketing.uz, Weproject, PR room, Marie Claire Kazakhstan, Бизнес Номады.

E+ Awards — международная премия, которая объединяет экспертизу и проекты профессионалов из разных стран. Премией награждают маркетинговые кампании и проекты, которые приносят значимые и измеримые результаты для бизнеса, общества и индустрии.

Организаторы

— Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация ЦАРА и E+ Awards Russia, ex. Effie Russia.