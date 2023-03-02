E+ Awards: Last Call — последняя возможность стать участником премии

Для тех, кто еще не успел подать заявки на участие в единственной на территории Центральной-Азии Премии E+ Awards, которую присуждают за самые эффективные рекламные кампании, маркетинговые и коммуникационные решения, есть возможность сделать это в период Last Call — с 1 по 11 марта.

Основной пул заявок зарегистрирован, также определен основной состав судейского корпуса.

Старшими судьями из Казахстана стали эксперты в рекламной индустрии страны — Тарас Бойченко, CEO Optimum Media Eurasia, Улжалгас Чымырбаева — директор отдела маркетинга и коммуникаций АО «Кселл» и Олегжан Бекетаев — управляющий директор по маркетингу, PR и ESG JUSAN.

Судейский корпус будет единым для всех стран-участниц, что даст возможность посмотреть на локальные кейсы через призму более развитых рынков и при этом учесть местный контекст, а с другой стороны, позволит судьям из Центральной Азии развить насмотренность.

В судейский комитет премии E+ Awards Центральная Азия от Казахстана и Таджикистана вошли 24 человека, в их числе:

— Юлия Тушина, управляющий директор GForce

— Шерали Джурабаев, CMO Total Advertising Group, Tajikistan

— Асель Макулбекова, директор по маркетингу АО «ЛОТТЕ Рахат»

— Роман Пищик, CMO 1Fit Kazakhstan

— Дмитрий Пак, директор по маркетингу Kaspi.kz

— Алексей Анпилогов, strategic director, dentsu

— Наталья Новикова, директор по корпоративному маркетингу LG Electronics Almaty Kazakhstan.

Список членов судейского комитета будет пополняться. Полный список жюри будет размещен на сайте конкурса.

Премию E+ Awards Центральная Азия проводит Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация совместно с партнерами из Маркетинговой Ассоциации Узбекистана и командой, которая организовывала премию Effie Russia на протяжении восьми лет.

Церемония награждения состоится 27 апреля в Алматы и пройдет одновременно с церемониями в Узбекистане и России. Стать партнером церемонии можно, написав на a.son@aaca.com.kz

Стратегический партнер премии: Jusan.

Официальный партнер премии: Olimpbet.

Информационные партнеры премии: Tribune.kz, КТК, weproject.media, Zakon.kz, Optimism, NUR.KZ, Kapital.kz и Almaty.TV.