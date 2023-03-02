Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
e-awards-last-call-poslednyaya-vozmozhnost-stat-uchastnikom-premii
E+ Awards: Last Call — последняя возможность стать участником премии
108
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:16

E+ Awards: Last Call — последняя возможность стать участником премии

Для тех, кто еще не успел подать заявки на участие в единственной на территории Центральной-Азии Премии E+ Awards, которую присуждают за самые эффективные рекламные кампании, маркетинговые и коммуникационные решения, есть возможность сделать это в период Last Call — с 1 по 11 марта.

Основной пул заявок зарегистрирован, также определен основной состав судейского корпуса.

Старшими судьями из Казахстана стали эксперты в рекламной индустрии страны — Тарас Бойченко, CEO Optimum Media Eurasia, Улжалгас Чымырбаева — директор отдела маркетинга и коммуникаций АО «Кселл» и Олегжан Бекетаев — управляющий директор по маркетингу, PR и ESG JUSAN.

Судейский корпус будет единым для всех стран-участниц, что даст возможность посмотреть на локальные кейсы через призму более развитых рынков и при этом учесть местный контекст, а с другой стороны, позволит судьям из Центральной Азии развить насмотренность.

В судейский комитет премии E+ Awards Центральная Азия от Казахстана и Таджикистана вошли 24 человека, в их числе:

— Юлия Тушина, управляющий директор GForce

— Шерали Джурабаев, CMO Total Advertising Group, Tajikistan

— Асель Макулбекова, директор по маркетингу АО «ЛОТТЕ Рахат»

— Роман Пищик, CMO 1Fit Kazakhstan

— Дмитрий Пак, директор по маркетингу Kaspi.kz

— Алексей Анпилогов, strategic director, dentsu

— Наталья Новикова, директор по корпоративному маркетингу LG Electronics Almaty Kazakhstan.

Список членов судейского комитета будет пополняться. Полный список жюри будет размещен на сайте конкурса.

Премию E+ Awards Центральная Азия проводит Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация совместно с партнерами из Маркетинговой Ассоциации Узбекистана и командой, которая организовывала премию Effie Russia на протяжении восьми лет.

Церемония награждения состоится 27 апреля в Алматы и пройдет одновременно с церемониями в Узбекистане и России. Стать партнером церемонии можно, написав на a.son@aaca.com.kz

Стратегический партнер премии: Jusan.

Официальный партнер премии: Olimpbet.

Информационные партнеры премии: Tribune.kz, КТК, weproject.media, Zakon.kz, Optimism, NUR.KZ, Kapital.kz и Almaty.TV.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#реклама #маркетинг #премия #центральнаяазия #регистрация
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В городе пройдут сельскохозяйственные ярмарки в честь Дня столицы
1262
«ВкусВилл» начал продажи на «AliExpress Россия»
1408
Правила работы кафе и ресторанов изменились в Нур-Султане
1398
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.