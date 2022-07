Джонни Депп выпустил сингл The Death and Resurrection Show, записанный совместно с британским гитаристом Джеффом Беком. Он войдет в грядущий альбом артистов «18».

Трек представляет собой кавер-версию одноименной песни рок-группы Killing Joke.

Помимо The Death and Resurrection Show, в трек-лист альбома «18» войдут кавер-версии песен The Beach Boys Caroline, No и The Velvet Underground Venus in Furs, которые были выпущены в конце прошлого месяца.

Кроме того, в альбом войдут каверы Деппа и Бека на песни Marvin Gaye и The Everly Brothers, а также оригинальная песня актера This Is a Song for Miss Hedy Lamarr.

