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Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу
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Сегодня в 11:09

Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу

Британская писательница Джоан Роулинг, создавшая серию романов о Гарри Поттере, выпустила новую детскую книгу — фактически первую после выхода «Гарри Поттера и Дары смерти» в 2007 году.

Книга называется «Рождественский поросенок». Он рассказывает о семилетнем мальчике по имени Джек, который отправился в волшебную страну, чтобы спасти свою любимую игрушку — поросенка Пока.

Издание будет опубликовано 12 октября в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Индии, а также в США, Канаде и еще ряде стран на более чем 20 языках. Русский перевод выполнила Александра Глебовская.

Над иллюстрациями к книге работал художник Джим Филд. Он выполнил девять черно-белых разворотов и еще ряд декоративных рисунков. Все их можно будет увидеть в подарочном издании в твердом переплете.

Источник: daily.afisha.ru

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