Джимми Киммел проведет 95-ю церемонию вручения «Оскара»

Американский телеведущий и комик Джимми Киммел станет ведущим на юбилейной, 95-й церемонии награждения кинопремии «Оскар».

Киммел проведет церемонию уже в третий раз. Комик был ведущим «Оскара» в 2017 и 2018 годах — в последнем, кстати, мероприятие тоже было юбилейное — 90-е.

95-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года. 15 ноября заканчивается прием заявок, а номинанты грядущего награждения будут объявлены 24 января.

«Оскар-2023» пройдет в офлайн-формате — в театре «Долби» в Голливуде. Церемонию также будут транслировать в прямом эфире.

Источник: daily.afisha.ru