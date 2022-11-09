Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
dzhimmi-kimmel-provedet-95-yu-ceremoniyu-vrucheniya-oskara
Джимми Киммел проведет 95-ю церемонию вручения «Оскара»
92
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:34

Джимми Киммел проведет 95-ю церемонию вручения «Оскара»

Американский телеведущий и комик Джимми Киммел станет ведущим на юбилейной, 95-й церемонии награждения кинопремии «Оскар».

Киммел проведет церемонию уже в третий раз. Комик был ведущим «Оскара» в 2017 и 2018 годах — в последнем, кстати, мероприятие тоже было юбилейное — 90-е.

95-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года. 15 ноября заканчивается прием заявок, а номинанты грядущего награждения будут объявлены 24 января.

«Оскар-2023» пройдет в офлайн-формате — в театре «Долби» в Голливуде. Церемонию также будут транслировать в прямом эфире.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#ведущий #церемония #оскар #киноакадемия #номинации
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Илона Маска признали самым высокооплачиваемым гендиректором в мире
729
Лоукостер Volotea запустил промо-акцию: билеты по Европе продают от 9 €
860
Аниме-парк в Японии начал принимать гостей
606
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.