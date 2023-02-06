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Джеймс Ганн может стать режиссером нового фильма про Супермена
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Сегодня в 11:00

Джеймс Ганн может стать режиссером нового фильма про Супермена

После перехода из Marvel в DC и назначения на должность генерального директора комиксного подразделения студии Warner Bros Джеймс Ганн решил перекроить доверенную ему киновселенную.

Обновление DC Studios начнется с первой главы, получившей название «Боги и монстры». Ее существенное отличие будет заключаться в ином подходе к сценариям. Для поклонников будут создавать хорошо прописанные сюжеты с более сложными моральными вопросами.

Глобальную перезагрузку должен ознаменовать фильм «Супермен: Наследие». Ганн станет его сценаристом и режиссером. Зрители не увидят в картине каноническую историю происхождения популярного супергероя. Ганн хочет сконцентрироваться на эмоциональном состоянии молодого Супермена, который пытается привыкнуть к жизни среди обычных людей.

У фильма уже даже есть дата премьеры — 11 июля 2025 года.

Источник: srsly.ru

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