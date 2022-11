Дженнифер Лопес анонсировала первый за девять лет альбом

Релиз пластинки под названием This Is Me… Now состоится в 2023 году. Альбом включает в себя 13 треков, в том числе песню Dear Ben Pt. II, которая является продолжением Dear Ben 2002 года — о ее муже Бене Аффлеке.

Полный треклист: This Is Me… Now, To Be Yours, Mad in Love, Can’t Get Enough, Rebound, Not. Going. Anywhere., Dear Ben Pt. Ll, Hummingbird, Hearts and Flowers, Broken Like Me, This Time Around, Midnight Trip to Vegas, Greatest Love Story Never Told.

Последний альбом Лопес A.K.A. увидел свет в 2014 году. С того времени она выпустила такие синглы, как Dinero с Cardi B и DJ Khaled и Us со Skrillex. Певица также сотрудничала с Maluma и Lin-Manuel Miranda.

Источник: daily.afisha.ru