Джефф Безос полетит в космос на первом пилотируемом корабле своей компании New Shepard

Полет космического корабля New Shepard от компании Джеффа Безоса Blue Origin запланирован на 20 июля. Через 15 дней после того, как бизнесмен покинет пост генерального директора Amazon.

Корабль рассчитан для полета шести пассажиров. Вместе с Безосом полетит его младший брат Марк. Одно место Blue Origin разыгрывает на онлайн-аукционе. Остальные места, предположительно, отдадут сотрудникам компании.

Если все пройдет успешно, Джефф Безос станет первым миллиардером на борту космической разработки, сделанной его компанией. Отправиться в космос также собирается британский предприниматель Ричард Брэнсон, возглавляющий Virgin Galactic. Полет запланирован на осень 2021 года.

Источник: tjournal.ru