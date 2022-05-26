Dyson представила робота, который помогает по дому

Британский производитель техники для дома Dyson занялся разработкой роботов. Компания представила «секретный прототип» на Международной конференции по робототехнике и автоматизации в Филадельфии, США. Это лишь часть разработок, которые Dyson держит в секрете.

В анонсе Dyson показала роботизированную руку, к которой крепятся различные насадки. «Автономный помощник по дому» сможет пропылесосить диван, поднять детские игрушки или вытащить тарелки из сушилки.

Компания подчеркивает интерес к искусственному интеллекту и робототехнике для поддержки будущих продуктов.

Источник: incrussia.ru