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Dyson представила робота, который помогает по дому
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Сегодня в 09:42

Dyson представила робота, который помогает по дому

Британский производитель техники для дома Dyson занялся разработкой роботов. Компания представила «секретный прототип» на Международной конференции по робототехнике и автоматизации в Филадельфии, США. Это лишь часть разработок, которые Dyson держит в секрете.



В анонсе Dyson показала роботизированную руку, к которой крепятся различные насадки. «Автономный помощник по дому» сможет пропылесосить диван, поднять детские игрушки или вытащить тарелки из сушилки.

Компания подчеркивает интерес к искусственному интеллекту и робототехнике для поддержки будущих продуктов.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #робототехника #сша #домашниеобязанности #dyson
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