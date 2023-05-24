Dyson представила робот-пылесос 360 Vis Nav

У нового робота-пылесоса отсутствует возможность мытья полов или самостоятельной выгрузки мусора из соответствующей емкости. Но 360 Vis Nav засасывает мусор вдвое мощнее любого другого робота-пылесоса и получила «процессор высокого уровня», который «думает и адаптируется» с учетом данных, собираемых 26 сенсорами, для обхода препятствий, распознавания пыли и обнаружения стен. Кроме того, имеется щетка с боковым приводом, которая позволяет «точно чистить по краям» мебели и у плинтусов или стен. Форма пылесоса позволяет чистить углы, что недоступно обычным круглым моделям.
Важным отличием новинки от предшественников стал меньший размер. 360 Vis Nav может пробираться под мебель с зазорами до 10 сантиметров.
На данный момент известна лишь цена Dyson 360 Vis Nav для Австралии — 2399 местных долларов, что примерно равно 1590 долларам США.
Источник: 3dnews.ru