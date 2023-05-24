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Dyson представила робот-пылесос 360 Vis Nav
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Главный

Сегодня в 10:57

Dyson представила робот-пылесос 360 Vis Nav

Компания Dyson представила новую модель робота-пылесоса, получившую важные преимущества в сравнении со своими предшественниками. Dyson 360 Vis Nav не просто может чистить углы помещений, как и другие модели серии 360, робот также сделан более компактным, мощным и умным, чем предыдущие представители той же линейки.

У нового робота-пылесоса отсутствует возможность мытья полов или самостоятельной выгрузки мусора из соответствующей емкости. Но 360 Vis Nav засасывает мусор вдвое мощнее любого другого робота-пылесоса и получила «процессор высокого уровня», который «думает и адаптируется» с учетом данных, собираемых 26 сенсорами, для обхода препятствий, распознавания пыли и обнаружения стен. Кроме того, имеется щетка с боковым приводом, которая позволяет «точно чистить по краям» мебели и у плинтусов или стен. Форма пылесоса позволяет чистить углы, что недоступно обычным круглым моделям.

Важным отличием новинки от предшественников стал меньший размер. 360 Vis Nav может пробираться под мебель с зазорами до 10 сантиметров.

На данный момент известна лишь цена Dyson 360 Vis Nav для Австралии — 2399 местных долларов, что примерно равно 1590 долларам США.

Источник: 3dnews.ru

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#робототехника #техника #пылесос #dyson #электроника
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