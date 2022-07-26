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Два новых праздника появятся в Казахстане
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Сегодня в 10:22

Два новых праздника появятся в Казахстане

Министерство нацэкономики подготовило дополнения в перечень праздничных дат в Казахстане.

Он дополняется строками:

— День предпринимателей Казахстана — 9 сентября

— День рекламного специалиста — 19 декабря.

Источник: zakon.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.