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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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Два кыргызских фильма покажут на кинофестивале в Шанхае
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Сегодня в 10:57

Два кыргызских фильма покажут на кинофестивале в Шанхае

Мировая премьера сразу двух кинолент из Кыргызстана пройдет на Международном кинофестивале в Шанхае. Картина «Шамбала» режиссера Артыка Суюндукова отобрана в программу Spectrum-Alternatives. Фильм покажут 25, 26 и 31 июля.

Киноленту «Озеро» режиссера Эмиля Атагельдиева также отобрали в официальную программу кинофестиваля в номинации «Конкурс новых талантов Азии». Дата мировой премьеры фильма — 29 июля.

Жители Шанхая смогут посмотреть все фильмы фестиваля в кинозалах.

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#кыргызстан #кино #фильм #кыргызы
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