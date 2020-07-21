Два кыргызских фильма покажут на кинофестивале в Шанхае

Мировая премьера сразу двух кинолент из Кыргызстана пройдет на Международном кинофестивале в Шанхае. Картина «Шамбала» режиссера Артыка Суюндукова отобрана в программу Spectrum-Alternatives. Фильм покажут 25, 26 и 31 июля.



Киноленту «Озеро» режиссера Эмиля Атагельдиева также отобрали в официальную программу кинофестиваля в номинации «Конкурс новых талантов Азии». Дата мировой премьеры фильма — 29 июля.



Жители Шанхая смогут посмотреть все фильмы фестиваля в кинозалах.

