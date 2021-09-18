Два казахстанских фильма вышли эксклюзивно на «КиноПоиске»

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Лаконичная драма «Улболсын», получившая награду «Лучший азиатский фильм» на XXIV кинофестивале «Темные ночи» в Таллине, рассказывает о противостоянии волевой и целеустремленной девушки с патриархальным миром аула Каратас во имя свободы и независимости своей младшей сестры Ажар. Главные роли в фильме исполнили Асель Садвакасова, Санжар Мади, Данияр Алшинов и Берик Айтжанов.
В центре сюжета «Желтой кошки» — наивный юноша Кермек, грезящий о кинематографе и мечтающий построить в своем городе кинотеатр. В картине сыграли Азамат Нигманов, Камила Нугманова и Санжар Мади. Мировая премьера фильма состоялась в 2020 году на престижном международном кинофестивале в Венеции. В этом году «Желтая кошка» была номинирована на российскую кинопремию «Ника», а также получила приз кинокритиков на фестивале «Московская премьера».
Источник: tengrinews.kz