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Два казахстанских фильма вышли эксклюзивно на «КиноПоиске»
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Сегодня в 10:45

Два казахстанских фильма вышли эксклюзивно на «КиноПоиске»

На видеосервисе «КиноПоиск» появились сразу две новинки режиссера Адильхана Ержанова. 2 сентября на стриминговом сервисе вышла драма «Улболсын», а с 13 сентября зрители платформы могут увидеть сюрреалистическую мелодраму «Желтая кошка».

Обе киноленты доступны на «КиноПоиске» по подписке «Яндекс Плюс» эксклюзивно для жителей Казахстана.

Лаконичная драма «Улболсын», получившая награду «Лучший азиатский фильм» на XXIV кинофестивале «Темные ночи» в Таллине, рассказывает о противостоянии волевой и целеустремленной девушки с патриархальным миром аула Каратас во имя свободы и независимости своей младшей сестры Ажар. Главные роли в фильме исполнили Асель Садвакасова, Санжар Мади, Данияр Алшинов и Берик Айтжанов.

В центре сюжета «Желтой кошки» — наивный юноша Кермек, грезящий о кинематографе и мечтающий построить в своем городе кинотеатр. В картине сыграли Азамат Нигманов, Камила Нугманова и Санжар Мади. Мировая премьера фильма состоялась в 2020 году на престижном международном кинофестивале в Венеции. В этом году «Желтая кошка» была номинирована на российскую кинопремию «Ника», а также получила приз кинокритиков на фестивале «Московская премьера».

Источник: tengrinews.kz

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