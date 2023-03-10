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Два горностая выбраны народным голосованием в качестве маскотов Олимпиады-2026
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Новости

Вчера в 11:10

Два горностая выбраны народным голосованием в качестве маскотов Олимпиады-2026

Два горностая были выбраны народным голосованием в качестве маскотов зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

За горностаев, которые обитают в итальянских Альпах, проголосовали 53 процента участников, на втором месте оказались цветок эдельвейс и подснежник. Всего в отборе участвовали 1600 заявок из 681 класса и 82 школ из 81 итальянской провинции.

Дизайн маскотов придумали студенты института Катандзаро. Один из горностаев представлен в белой шубке, второй — в бурой. В описании говорится, что горностаи «должны будут преодолеть препятствия, попробовав все спортивные дисциплины, представленные на Играх, чтобы выйти на склоны и катки в 2026 году в качестве активных болельщиков».

Источник: m.sport-express.ru

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