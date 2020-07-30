Два бойца из Кыргызстана вошли в десятку рейтинга АСА

Два спортсмена из Кыргызстана находятся в десятке рейтинга бойцовской лиги по смешанным единоборствам АСА (Absolute Championship Akhmat).

В рейтинге бойцов полусреднего веса восьмое место занимает Алтынбек (Golden) Мамашов, а в рейтинге бойцов легчайшего веса еще один кыргызстанец — Канат Келдибеков находится на девятом месте.

АСА — самая быстроразвивающаяся лига Европы и один из самых активных промоушенов в мире. География турниров охватывает более 10 городов России, а также Великобританию, Польшу, Грузию и Таджикистан. Все мероприятия проходят на аренах вместимостью от 4000 до 10 000 человек.