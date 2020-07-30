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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Два бойца из Кыргызстана вошли в десятку рейтинга АСА
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Сегодня в 10:25

Два бойца из Кыргызстана вошли в десятку рейтинга АСА

Два спортсмена из Кыргызстана находятся в десятке рейтинга бойцовской лиги по смешанным единоборствам АСА (Absolute Championship Akhmat).

В рейтинге бойцов полусреднего веса восьмое место занимает Алтынбек (Golden) Мамашов, а в рейтинге бойцов легчайшего веса еще один кыргызстанец — Канат Келдибеков находится на девятом месте.

АСА — самая быстроразвивающаяся лига Европы и один из самых активных промоушенов в мире. География турниров охватывает более 10 городов России, а также Великобританию, Польшу, Грузию и Таджикистан. Все мероприятия проходят на аренах вместимостью от 4000 до 10 000 человек.

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#кыргызстан #спорт #кыргызы
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