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Duolingo подал заявку на проведение IPO на Nasdaq
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Сегодня в 11:53

Duolingo подал заявку на проведение IPO на Nasdaq

В 2020 году компания оценивалась в $2,4 млрд.

Выручка компании удвоилась по сравнению с первым кварталом 2021 года.

В ноябре 2020 года компания привлекла $35 млн от Durable Capital Partners и General Atlantic при оценке в $2,4 млрд. Выручка Duolingo за три месяца 2021 года составила $55,4 млн, убытки с начала 2020 года выросли с $2,2 млн до $13,5 млн. Reuters не приводит данные, сколько средств компания планирует привлечь в этот раз.

В проспекте компании приводится, что приложение скачали больше 500 млн раз и оно является самым прибыльным в категории образования в Google Play и в App Store.

Компания предлагает курсы на 40 языках, всего у Duolingo примерно 40 млн активных пользователей в месяц. Также компания отмечает, что некоторые языки на платформе изучает больше людей, чем число носителей этого языка. Например, ирландский и гавайский.

Источник: vc.ru

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